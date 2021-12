Bursa Asia Mixed,S&P 500 dan Dow Catat Rekor Tertinggi

Kamis, 30 Desember 2021 | 07:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis pagi (29/12/021). Sementara kenaikan semalam di Wall Street Amerika Serikat (AS) mencatat rekor penutupan untuk S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average.

Nikkei 225 di Jepang turun 0,4%, sementara indeks Topix melemah 0,42%.

Adapun Kospi Korea Selatan naik 0,37% dan S&P/ASX 200 di Australia, sedikit di atas garis datar. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,13% lebih tinggi.

Wall Street Rekor

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 naik 0,14% menjadi 4.793,06, rekor penutupan positif ke-70 pada tahun 2021. Sedangkan Dow Jones Industrial Average juga ditutup catat rekor, naik 90,42 poin menjadi 36.488,63. Adapun Nasdaq Composite melemah 0,1% menjadi sekitar 15.766,22.

Pergerakan saham terjadi ketika investor menilai risiko ekonomi dari varian Covid-19 omicron telah berkontribusi pada lonjakan infeksi di AS dan Inggris.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan bahwa varian Covid-19 baru dapat muncul selama pandemi yang sepenuhnya resisten terhadap vaksin saat ini atau infeksi masa lalu.

Mata uang

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada pada 95,929 setelah turun dari 96,3.

Yen Jepang diperdagangkan pada 114,95 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 114,8. Sementara dolar Australia berada di US$ 0,7258 setelah naik baru-baru ini dari bawah US$ 0,724.

Sumber: CNBC