Bank Neo Commerce Catat Oversubscribed Lebih dari 400%

Kamis, 30 Desember 2021 | 22:18 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Neo Commerce mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 400% hingga 679 juta saham atau setara Rp 882,5 miliar pada Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) V pada awal Desember 2021.

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam HMETD V ini sebanyak 1.927.162.193 lembar saham dengan nilai pelaksanaan Rp 1.300 untuk setiap saham. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima perseroan adalah sebesar Rp 2,5 triliun dan perseroan telah berhasil melewati modal inti melebihi yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPAS) dan Public Expose PT Bank Neo Commerce, Tbk (BNC), Rabu (29/12/2021) di Jakarta Selatan juga diungkapkan berbagai pencapaian penting di tahun 2021 ini, yaitu menjadi bank digital dengan jumlah nasabah terbanyak dengan 12,7 juta nasabah, aplikasi Neobank telah diunduh lebih dari 18 juta kali sejak diluncurkan akhir Maret lalu.

BACA JUGA Sambut 2022, Bank DKI Siapkan Ekosistem Digital

Catatan ini membuatnya menjadi aplikasi paling populer di Google PlayStore dan AppStore di bulan Oktober, dinobatkan ALTO sebagai bank digital dengan jumlah transaksi tertinggi, serta secara berkelanjutan memberikan berbagai inovasi pada layanan perbankan dengan menyajikan produk-produk unggulan pada tabungan Neo Now dengan bunga 6% per tahun dan deposito Neo Wow dengan bunga hingga 8% per tahun.

“BNC juga berikan fitur-fitur inovatif dan interaktif di aplikasi Neobank dengan menyajikan games, chat yang memungkinkan sesama nasabah mengirimkan pesan, Neo Jurnal untuk membantu nasabah mengatur keuangan nasabah, dan kupon experience sebagai fitur edukasi untuk mengajak nasabah berinvestasi,” ujar Direktur Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan dalam rilisnya Kamis (30/12/2021).

Tjandra juga memberikan gambaran beberapa langkah strategis dan target pencapaian perusahaan di tahun 2022 yang akan datang. Setelah berhasil menggaet 12,7 juta nasabah dalam waktu kurang dari 10 bulan, tahun depan perseroan menargetkan meraih 20 juta nasabah baru.

BACA JUGA Bank Mandiri Taspen Bedah Rumah Bagi Pensiunan di Lahat

“Tahun depan akan semakin ramai bank digital dan kami ingin BNC tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kami fokus untuk mengembangkan ekosistem digital kami dan terus berinovasi memberikan layanan dan produk perbankan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat,” tutur Tjandra.

“Terdekat kami telah meluncurkan layanan digital lending di ekosistem kami dan akan tersedia di pertengahan Januari di aplikasi Neobank. Tentunya banyak kejutan dari BNC di tahun 2022,” ujar Tjandra.

Pada laporan keuangan kuartal III 2021, perseroan catatkan peningkatan 49,16% dari sisi aset per September 2021 (year to date/ytd), dan peningkatan 69,3% untuk perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK). Perseroan juga mencatat kerugian bersih Rp 264 miliar yang sebagian besar digunakan dan dialokasikan ke berbagai bentuk investasi, antara lain pada investasi teknologi dan keamanan digital, pengembangan sumber daya manusia, serta promosi dan edukasi berkelanjutan tentang bank digital.

Dalam RUPS tersebut, BNC juga memperkuat jajaran direksi dengan bergabungnya Ricko Irwanto sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan, menggantikan Hardono Budi Prasetya yang telah berpulang pada 30 Juni silam. Ricko Irwanto merupakan sosok dengan pengalaman 25 tahun di dunia perbankan nasional, terakhir Ricko tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank MNC Internasional Tbk.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com