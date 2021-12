Harga Minyak Naik karena Permintaan Bertahan Meski Ada Omicron

Jumat, 31 Desember 2021 | 07:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Kamis (30/12/2021) memperpanjang penguatan beberapa hari berturut-turut, didukung permintaan bahan bakar Amerika Serikat (AS) bertahan dengan baik meskipun kasus virus corona omicron melonjak.

Harga minyak mentah Brent naik 0,11% menjadi US$ 79,32 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 0,56% pada US$ 76,99 per barel.

Data Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu (30/12/2021) menunjukkan persediaan minyak mentah turun 3,6 juta barel pada minggu yang berakhir 24 Desember, lebih dari yang diperkirakan analis disurvei Reuters. Pada saat yang sama persediaan bensin dan sulingan turun, dibandingkan perkiraan analis peningkatan stok. Hal ini menunjukkan permintaan tetap kuat.

Sementara pemerintah di seluruh dunia berusaha membatasi dampak infeksi Covid-19 pada pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan aturan pengujian dan mempersempit siapa yang perlu diisolasi sebagai kontak dekat dari kasus positif.

Adapun Tiongkok, importir minyak terbesar dunia, melaporkan 207 kasus virus corona baru dan 27 kasus tanpa gejala pada Kamis, tetapi tidak ada kematian baru. Kasus Australia mencapai rekor baru lebih 19.000 infeksi per hari.

