Bursa Australia Turun, Sejumlah Pasar Libur Tahun Baru

Jumat, 31 Desember 2021 | 07:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa saham Australia turun pada perdagangan Jumat (31/12/2021) dengan beberapa pasar utama di Asia-Pasifik libur lebih awal pada perdagangan terakhir tahun 2021.

S&P/ASX 200 di Australia melemah 0,22% pada perdagangan pagi.

Rencananya, bursa Australia, Hong Kong dan Singapura akan ditutup lebih awal pada Jumat.

Di tempat lain, bursa Jepang, Korea Selatan, Indonesia tutup karena libur tahun baru.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average menghentikan kenaikan beruntun 6 hari, turun 90,55 poin menjadi 36.398,08. S&P 500 melemah 0,3% menjadi 4.778,73, sedangkan Nasdaq Composite tergerus 0,16% menjadi 15.741,56.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 95,999.

Yen Jepang di posisi 115,06 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 114,6. Sementara dolar Australia berada di US$ 0,7248, masih di atas level di bawah US$ 0,723.

Sumber: CNBC