Komitmen Antikorupsi, Angkasa Pura Support Raih ISO 37001:2016

Jumat, 31 Desember 2021 | 22:38 WIB

Oleh : FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura Support (APS), anak perusahaan PT Angkasa Pura I, berhasil meraih sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari RINA, yang merupakan Badan Sertifikasi Internasional. Sertifikasi ini menandai tonggak baru bagi perusahaan.

"Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini merupakan langkah APS dalam melaksanakan Strategi Nasional Anti Korupsi dan Peraturan Menteri BUMN untuk menegakkan anti korupsi dan lebih transparan kepada publik,” ujar Direktur Utama APS, Desy Sulistyorini dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Desy menjelaskan, sertifikasi ISO 37001:2016 yang diterima APS sejalan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

Untuk mendapatkan ISO 37001:2016, APS harus menerapkan tiga variabel yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan untuk mendapat ISO 37001-2016 harus dlakukan audit.

"Untuk menciptakan integritas, jujur, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di perusahaan kami, kami, #KawanAPS secara konsisten menerapkan prinsip 4 No yang memuat poin-poin penting dalam ISO 37001, yang meliputi no kickback, no luxury hospitality, no gift, dan tidak ada suap,” tegas Desy Sulistyorini.

Country Manager RINA Indonesia and Malaysia Enzo Di Capua menjelaskan, pentingnya penerapan ISO 37001:2016 dalam upaya pemberantasan suap dan korupsi pada organisasi pemerintah dan swasta.

“Dengan penerapan ISO 37001:2016 maka diharakan setiap individu dalam organisasi itu bisa bekerja dengan baik dan benar, terarah dan fokus dalam mengejar target sertatidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan bersama,” jelasnya.

Sumber: PR