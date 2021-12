Harga Minyak Catat Kenaikan Tahunan Terbesar Sejak 2009

Sabtu, 1 Januari 2022 | 06:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun 1% pada perdagangan Jumat (31/1/2021), tetapi membukukan kenaikan tahunan terbesar dalam 12 tahun terakhir, didorong pemulihan ekonomi global dari tekanan Covid-19 dan pembatasan produksi.

Harga minyak mentah berjangka Brent tercatat naik 53% sepanjang 2021. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI melonjak 57%. Keduanya mencatat kinerja terkuat sejak 2009, ketika harga melonjak lebih 70%.

“Kami dihantam Delta dan Omicron dan segala macam lockdown serta pembatasan perjalanan, tetapi permintaan minyak tetap kuat. Ini merupakan efek stimulus yang mendukung permintaan serta upaya pembatasan pasokan,” kata Kepala Ekonom CommSec Craig James.

Sementara pada Jumat minyak mentah berjangka Brent turun 86 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,67 per barel, dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 80 sen, atau 1%, menjadi US$ 76,19 per barel. Hal ini karena kasus Covid-19 melonjak di seluruh dunia, mulai Australia, Eropa, hingga Amerika Serikat (AS), yang dipicu varian omicron.

Pakar kesehatan AS memperingatkan warganya bersiap menghadapi lonjakan kasus dalam beberapa minggu mendatang. Tingkat infeksi kemungkinan memburuk di tengah meningkatnya perjalanan, perayaan Tahun Baru, dan pembukaan kembali sekolah setelah liburan musim dingin.

Dengan harga minyak mendekati US$ 80, James mengharapkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu, OPEC+, tetap pada rencana mereka menambah pasokan 400.000 barel per hari setiap bulan ketika mereka bertemu pada 4 Januari. "Saya pikir kita akan melihat banyak tekanan pada OPEC+ untuk memastikan kecukupan minyak yang dipasok ke pasar," kata James.

