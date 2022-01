2021 Emas Alami Penurunan Terbesar Sejak 2015 karena Stimulus

Sabtu, 1 Januari 2022 | 09:15 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas sepanjang 2021 mencatat penurunan tahunan terbesar sejak 2015, menyusul penguatan dolar karena investor bersiap menyambut tahun baru di mana jumlah uang beredar akan diperketat meski ada ancaman varian virus corona Omicron.

Harga emas di pasar spot pada Jumat (31/12/2021) naik 0,4% jadi US$ 1.822,11 per ons setelah mencapai puncaknya pada 22 November di US$ 1.827,26, dibantu penurunan dolar dan ekuitas global. Sementara emas berjangka AS juga menguat 0,5% menjadi US$ 1.823,00.

Emas telah turun sekitar 4% sepanjang 2021 karena pemulihan ekonomi global mendorong lebih banyak investor mencari aset berisiko dan membatasi minat aset safe-haven seperti emas batangan. Faktor lain yang membat emas dihindari adalah indikasi bank sentral mempercepat pencetakan uang besar-besaran untuk memulai ekonomi.

Meski emas batangan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang biasanya dihasilkan dari stimulus, kenaikan suku bunga diterjemahkan pada biaya peluang lebih tinggi memegang emas, yang tidak dikenakan bunga. Di sisi lain, kenaikan suku bunga akan menaikkan imbal hasil Treasuries Amerika Serikat (AS) dan dolar.

“Dengan imbal hasil 10-tahun AS yang akan mencapai 2% pada tahun 2022 bersama dengan inflasi sementara (dan tentu saja suku bunga lebih tinggi), emas mungkin berada dalam tren menurun,” kata analis DailyFX, Warren Venketas.

The Fed diperkirakan akan menerapkan tiga kenaikan suku bunga pada tahun 2022.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 23,17 per ons, turun lebih 12% sepanjang tahun ini, kinerja terburuk dalam 7 tahun.

Adapun paladium turun 4,8% menjadi US$ 1.871,68, menuju penurunan tahunan terburuk dalam 6 tahun.

