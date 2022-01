Mau Tahu Masa Depan NFT di 2022, Simak Yuk!

Sabtu, 1 Januari 2022 | 10:08 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Aset digital Non-Fungible Tokens (NFT) menjadi sorotan sepanjang tahun 2021. Untuk pertama kalinya, topik "NFT" bahkan masuk ke pencarian terbanyak melampaui kripto dalam Google Trends secara global di 2021. Apalagi, saat pasar aset kripto alami penurunan volume transaksi selama beberapa minggu terakhir, penjualan NFT justru melonjak.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan minat masyarakat pada NFT diprediksi meningkat secara eksponensial pada 2022 mendatang. "Tren NFT semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini karena minat masyarakat untuk memperjualbelikan aset dan karya seni digital melalui NFT semakin tinggi, seiring pengetahuan mereka soal manfaatnya dan peluang pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital," kata pria yang akrab disapa Manda tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/12/2021).

BACA JUGA Investasi NFT, Berdampak Positif untuk Kemajuan Bangsa

Keberadaan NFT semakin menggila di akhir tahun 2021, sehingga tak heran jika tren investasi virtual ini bakal berkembang pada 2022. NFT telah mendarat di setiap sektor yang memiliki potensi, tak terkecuali di Metaverse dan platform investasi digital lainnya.

Data DappRadar menunjukkan bawah pada kuartal III 2021, penjualan NFT mencapai US$ 10,7 miliar atau berkisar Rp 152 triliun di seluruh dunia. Angka ini naik tajam dari hanya US$ 1,3 miliar atau Rp 18,5 triliun pada kuartal II dan kuartal I sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 17 triliun.

"Di Indonesia sendiri aset digital NFT masih tergolong baru, belum ada data lengkap mengenai tren pertumbuhannya. Meski begitu, dilihat dari pasar semakin matang, dengan banyaknya marketplace NFT yang bermunculan salah satunya TokoMall by Tokocrypto," tutur Manda.

Sejak diluncurkan Agustus 2021 lalu, kini TokoMall by Tokocrypto telah memiliki lebih 10.000 kolektor, 60 mitra resmi, dan 8.000 NFT.

BACA JUGA Diluncurkan, TokoNFT Ingin Jadi Marketplace NFT Terlengkap

Head of TokoMall Thelvia Vennieta mengungkap di tahun 2022 ini, TokoMall punya sejumlah konsep dan fitur baru untuk tumbuhkan pasar NFT di Indonesia. "TokoMall sekarang itu masih early stage. Kita baru launching pertengahan Agustus 2021, masih banyak hal yang harus kita improve. Kita ingin masyarakat umum itu tertarik dulu dengan NFT, baru on top of that kita masuk ke Metaverse, gaming, properti, kemudian community, membership. Either, kita nanti akan masuk ke semacam ticketing, jadi kalian bisa beli NFT ini,kesempatan untuk dapat tiket masuk ke event tertentu," jelas Thelvia.

Seperti istilahnya, pengertian NFT sendiri adalah barang digital yang tak tergantikan. Ini bisa berupa gambar, karya seni, koleksi, cuplikan video, album musik, item dalam game, dan banyak item lainnya. NFT dicetak di blockchain, mirip dengan cryptocurrency. Oleh karena itu mereka unik dan langka dan sulit untuk dipalsukan.

Investor digital memanfaatkan aset digital NFT demi menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan jangka waktu singkat. Sebuah NFT tunggal dapat dibeli dan dijual beberapa kali. Tetapi, pembeli harus membayar biaya royalti kepada pemilik atau pencipta asli dengan setiap penjualan. Biaya royalti biasanya sekitar 10%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily