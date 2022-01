Kebijakan Penghentian Ekspor Batu Bara Dinilai Sudah Tepat

Minggu, 2 Januari 2022 | 15:11 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah menghentikan ekspor batu bara sejak 1-31 Januari 2022 dinilai sudah tepat. Namun, perlu ada ketegasan penjatuhan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25%.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, pemerintah telah menetapkan DMO batu bara yaitu kewajiban pengusahan batu bara menjual 25% produksinya dengan harga US$ 70 per ton ke konsumen dalam negeri, ini upaya untuk menjaga pasokan dan harga yang tetap stabil.

"Kalau semua diekspor kita beli apa? Tidak mungkin US$ 150 per ton. Maka ditetapkan DMO 25% harganya US$ 70 per ton, dengan hitungan produsen sudah untung, kan DMO-nya cuma 25%," kata Agus di Jakarta, Minggu (2/1/2022).

Menurut Agus, untuk memberi efek jera bagi pengusaha batu bara yang tidak mau melaksanakan kebijakan DMO 25% tidak cukup hanya penghentian ekspor dalam sebulan, perlu diterapkan sanksi yang lebih berat yaitu dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kementerian ESDM harus lebih tegas pengawasannya, aturan dibuat untuk dilaksanakan kalau tidak diberi sanksinya," tegasnya.

Agus mengungkapkan, jika tidak ada sanksi yang tegas maka pemenuhan DMO bisa tidak ditaati lagi. Ini akan merugikan masyarakat jika terjadi pemadaman listrik sebab saat ini 60% pasokan listrik Indonesia berasal dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai energi utamanya.

"Menurut saya ESDM harus tegas kalau nggak tegas yang rugi masyarakat," tuturnya.

Sumber: Investor Daily