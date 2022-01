Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2021

Senin, 3 Januari 2022 | 07:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kekayaan 10 orang terkaya di dunia bertambah US$ 402,17 miliar (Rp 5.727,7 triliun) sepanjang tahun 2021. CEO Tesla Elon Musk tahun ini menjadi orang terkaya di dunia dan kekayaan bersihnya sempat mencapai US$ 300 miliar. Aset Musk bertambah US$ 121 miliar pada tahun 2021.

Inilah daftar 10 orang terkaya di dunia 2021 menurut Indeks Miliarder Bloomberg per 29 Desember.

1. Elon Musk: US$ 277 miliar (+US$ 121 miliar)

Co-founder Tesla, yang tahun ini mengubah gelarnya dari CEO menjadi "Technoking of Tesla" semnakin kaya berkat pertumbuhan pesat dari penjualan mobil listrik. Saham Tesla naik sekitar 60% tahun ini, dan perusahaan mencapai kapitalisasi pasar US$ 1 triliun untuk pertama kalinya pada bulan Oktober.

Musk baru-baru ini menjual jutaan saham Tesla untuk membayar tagihan pajak senilai US$ 12 miliar terkait dengan paket opsi saham yang dia terima pada tahun 2012.

2. Jeff Bezos: US$ 195 miliar (+US$ 5 miliar)

Kekayaan mantan orang terkaya di dunia itu tidak bertambah sebanyak kekayaan bersih Musk, tetapi kekayaan Bezos masih bertambah US$ 5 miliar sepanjang tahun lalu.

Pria berusia 57 tahun itu mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO Amazon pada bulan Juli, dan mengatakan dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk inisiatif seperti Bezos Earth Fund, perusahaan pesawat ruang angkasa Blue Origin-nya, The Washington Post dan Amazon Day 1 Fund.

3. Bernard Arnault: US$ 176 miliar (+US$ 61 miliar)

CEO perusahaan barang branded LVMH, yang memiliki merek seperti Louis Vuitton, Christian Dior dan Givenchy, menambahkan US$ 61 miliar ke kekayaan bersihnya pada tahun 2021. Pria berusia 72 tahun itu memegang gelar orang terkaya di Eropa.

4. Bill Gates: US$ 139 miliar (+US$ 7 miliar)

Meskipun mendermakan puluhan miliar dolar selama beberapa dekade terakhir, kekayaan Gates terus tumbuh berkat kinerja kuat saham Microsoft, perusahaan yang ia dirikan dan masih memiliki sekitar 1% saham perusahaan.

Gates telah lama melepaskan kendali di Microsoft dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk yayasan amalnya. Pada tahun 2021, Gates juga menceraikan istrinya Melinda French Gates setelah 25 tahun menikah.

5. Larry Page: US$ 130 miliar (+US$ 47 miliar)

Salah satu pendiri Google ini menambahkan US$ 47 miliar ke kekayaannya berkat kinerja kuat Alphabet pada tahun 2021. Induk Google itu melampaui kapitalisasi pasar US$ 2 triliun pada bulan November dan baru-baru ini dinobatkan sebagai saham Big Tech tahun ini oleh CNBC. Page tidak lagi menjadi CEO Alphabet, tetapi tetap menjadi anggota dewan direksi.

6. Mark Zuckerberg: US$ 128 miliar (+US$ 24 miliar)

Satu-satunya anggota 10 besar di bawah usia 40 tahun, kekayaan pria berusia 37 tahun ini meningkat sebesar US$ 24 miliar tahun 2021. Zuckerberg memiliki 13% saham di Meta - perusahaan induk Facebook dan Instagram di mana dia menjadi CEO - yang telah tumbuh nilainya lebih dari 20% tahun ini.

7. Sergey Brin: US$ 125 miliar (+US$ 45 miliar)

Kekayaan bersih co-founder Google ini tumbuh sebesar US$ 45 miliar sepanjang 2021, sehingga total kekayaannya menembus US$ 100 miliar untuk pertama kalinya. Pria berusia 48 tahun itu memiliki sekitar 38 juta saham di Alphabet dan duduk di dewan perusahaan.

8. Steve Ballmer: US$ 122 miliar (+US$ 41 miliar)

Mantan CEO Microsoft dan pemilik klub NBA Los Angeles Clippers bertambah kaya US$ 41 miliar pada akhir tahun 2021. Kekayaan bersih Ballmer berasal dari popularitas saham teknologi seperti Microsoft, yang tahun ini nilainya tumbuh lebih dari 50%.

9. Larry Ellison: US$ 109 miliar (+US$ 29 miliar)

Awal Desember, Oracle mendapatkan keuntungan terbesar kedua dalam sejarah perusahaan. Pendirinya, Larry Ellison, menuai hasilnya. Pria berusia 77 tahun itu untuk pertama kalinya masuk ke klub US$ 100 miliar tahun ini. Dia menambahkan US$ 29 miliar ke kekayaan bersihnya berkat pendapatan perusahaannya yang melesat.

10. Warren Buffett: US$ 109 miliar (+US$ 21 miliar)

CEO Berkshire Hathaway awal tahun ini mengungkapkan bahwa dia "setengah jalan" menuju tujuannya untuk membagi-bagikan sebagian besar kekayaannya, tetapi kinerja saham perusahaannya tidak begitu bagus. Tahun ini, Sang Peramal dari Omaha yang berusia 91 tahun menambahkan US$ 21 miliar ke kekayaan pribadinya.

Sumber: CNBC.com