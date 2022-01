PDB Singapura Tumbuh 5,9%, Bursa Asia Awali 2022 dengan Positif

Senin, 3 Januari 2022 | 09:10 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan pertama tahun ini, Senin (3/1/2022). Sebagian besar pasar modal masih libur. PDB Singapura kuartal IV tumbuh 5,9%.

Hang Seng Hong Kong naik 0,2%. Saham dan produk investasi China Evergrande Group, raksasa properti Tiongkok yang dililit utang, disuspensi pada perdagangan hari ini. Tidak disebutkan alasan suspensi saham.

Straits Times naik 0,4%. PDB Singapura tumbuh 5,9% pada periode Oktober-Desember 2021 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini lebih baik dari survei analis Reuters yang memperkirakan pertumbuhan 5,4%.

Data awal menunjukkan bahwa PDB Singapura tumbuh 7,2% pada 2021, tertnggi sejak 2010. Tahun ini, PDB Singapura diperkirakan tumbuh 3%-5%.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent naik 0,54% ke US$ 78,2 per barel, sedangkan WTI naik 0,64% ke US$ 75,69 per barel.

