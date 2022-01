Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Kemungkinan 3,7%

Senin, 3 Januari 2022 | 17:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi di 2021 kemungkinan sebesar 3,7%. Angka ini lebih rendah dari asumsi APBN 2021 yang sebesar 5%.

"Di kuartal I 2021, kita masih negatif 0,7%, kemudian kita baru tumbuh tinggi di kuartal II 7,07%, dan di kuartal III kita terhantam delta (tumbuh) 3,5%, dan nanti di kuartal IV diproyeksikan moga-moga bisa mencapai 5%. Keseluruhan tahun kira-kira ada di kisaran 3,5% hingga 4%,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi Sementara APBN 2021, Senin (3/1/2022).

Untuk inflasi, realisasinya 1,87% atau lebih rendah dari asumsi APBN 2021 yang sebesar 3%. Untuk Tingkat Bunga SBN 10 tahun, di asumsi APBN 7,3%, realisasinya 6,35%. "Ini sudah agak naik dibandingkan 2020 yang suku bunganya di 5,89%,” jelas Menkeu.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, realisasinya Rp 14.312 atau di bawah asumsi APBN yang sebesar 14.600. Sementara itu untuk harga minyak mentah Indonesia, realisasinya US$ 68,5 per barel dari asumsi APBN yang sebesar US$ 45 per barrel.

Berikutnya untuk lifting minyak, realisasi sementaranya 662.000 barel minyak per hari atau di bawah asumsi yang sebesar 705.000 barel minyak per hari. Demikian juga dengan lifting gas, realisasi sementaranya 982.000 barel setara minyak per hari atau di bawah asumsi yang sebesar 1.007.000 barel minyak per hari.

“Untuk lifting minyak dan gas ada di bawah asumsi, ini yang mempengaruhi dari sisi produksi. Jadi kalau pun harganya naik, kita dari sisi produksi lebih rendah,” kata Sri Mulyani.

