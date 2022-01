Dow Melonjak 200 Poin, Tesla Topang Kenaikan Nasdaq 1%

Selasa, 4 Januari 2022 | 05:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada Senin karena investor memulai tahun baru dengan berspekulasi ekonomi dapat mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Saham Apple naik menjadi perusahaan pertama dengan kapitalisasi pasar US$ 3 triliun dan saham Tesla melonjak 13,5% dalam 1 hari.

Dow Jones Industrial Average naik 246,76 poin, atau 0,6%, mencapai rekor penutupan 36.585,06. S&P 500 juga mencatat rekor penutupan, karena menguat 0,6% mencapai 4.796,56. Semenara Nasdaq memimpin kenaikan, melonjak 1,2% mencapai 15.832,80.

Memulai 2022, imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun melonjak mencapai 1,6%. Itu memberi dorongan pada saham bank, seperti Bank of America melonjak 3,8% dan Wells Fargo naik 5,7% setelah upgrade dari Barclays.

"Kami masih dalam pandangan optimistis yang moderat untuk tahun 2022 dan berpikir ekonomi dan keuntungan perusahaan akan mendukung kenaikan harga saham, setidaknya di paruh pertama tahun ini," kata ahli strategi investasi global di US Bank Wealth Management.

Saham Apple naik 2,5% mencapai rekor baru dan kapitalisasi pasar US$ 3 triliun, menjadi perusahaan AS pertama yang menembus rekor itu sekaligus melipatgandakan valuasinya dalam waktu kurang 4 tahun.

Sedangkan Tesla melonjak 13,5% setelah perusahaan kendaraan listrik melaporkan 308.600 pengiriman pada kuartal keempat, mengalahkan ekspektasi. Seiring dengan itu, produsen mobil Ford Motor dan General Motors masing-masing naik sekitar 4,8% dan 4,3%.

Saham maskapai naik karena investor mengabaikan kekhawatiran pembatalan penerbangan liburan yang telah diperpanjang hingga Senin. American melonjak 4,4% dan United naik hampir 3,9%. Norwegian Cruise Line dan Carnival Corp termasuk di antara top gainer di S&P 500, masing-masing menguat sekitar 6,9% dan 6,4%. Saham kasino juga di zona aman, dengan Las Vegas Sands dan Wynn Resorts masing-masing naik lebih 3%.

Saham memiliki kecenderungan naik pada awal tahun baru. S&P 500 naik pada minggu pertama tahun kalender dalam 11 dari 13 tahun terakhir, dengan kenaikan rata-rata sekitar 1,6%, menurut temuan perusahaan.

Namun ketidakpastian pandemi Covid-19 tetap ada pada awal tahun. Munculnya varian omicron menyebabkan ribuan pembatalan penerbangan selama musim liburan dan telah membuat beberapa bisnis dan sekolah mempertimbangkan penutupan sementara. Selain itu, beberapa bank besar Wall Street telah meminta karyawan bekerja dari rumah selama beberapa minggu pertama bulan Januari.

Sementara penyebaran cepat varian omicron tercermin dalam kenaikan jumlah kasus. Namun data menunjukkan tidak menyebabkan peningkatan besar rawat inap.

Pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci mengatakan kepada ABC “This Week” bahwa pejabat kesehatan AS segera memperbarui pedoman dan memasukkan rekomendasi ketika seseorang yang sebelumnya dites positif Covid-19 dapat meninggalkan isolasi.

Sumber: CNBC