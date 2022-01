Awali 2022, Harga Minyak Turun di Bawah US$ 78

Selasa, 4 Januari 2022 | 06:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah di bawah US$ 78 per barel pada Senin (3/1/2022) karena OPEC+ diproyeksi akan menyetujui peningkatan produksi minyak. Sementara permintaan akan melemah akibat meningkatnya kasus virus corona, meskipun ada harapan pemulihan pada 2022.

Minyak mentah Brent turun 42 sen, atau 0,5%, menjadi US$ 77,36 per barel, setelah sebelumnya naik US$ 79,05. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 52 sen atau 0,7%, menjadi US$ 74,69.

OPEC dan sekutunya, atau OPEC+, pada Selasa (4/1/2022) diperkirakan akan menyetujui kenaikan produksi.

BACA JUGA Harga Minyak Catat Kenaikan Tahunan Terbesar Sejak 2009

Sementara varian virus corona omicron membuat rekor jumlah kasus dan mengurangi kemeriahan perayaan Tahun Baru di seluruh dunia, dengan lebih 4.000 penerbangan dibatalkan pada Minggu (2/1/2022).

“Tingkat infeksi meningkat secara global, pembatasan diberlakukan di beberapa negara, sektor perjalanan udara menderita, namun optimisme investor tetap ada,” kata analis broker minyak PVM, Tamas Varga.

“Singkatnya, 2021 menunjukkan bahwa perang melawan virus corona dapat dimenangkan meskipun jalan menuju kemenangan ada tantangan.”

BACA JUGA Harga Minyak Naik karena Permintaan Bertahan meski Ada Omicron

Banyak sekolah AS yang biasanya menyambut siswa kembali ke sekolah pada Senin menunda dimulainya belajar dan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh di tengah rekor kenaikan kasus Covid-19 dari varian omicron.

Harga minyak memperoleh beberapa dukungan di awal sesi dari pemadaman porduksi di Libia. Produksi minyak akan dipotong 200.000 barel per hari selama seminggu karena pemeliharaan pipa.

Tahun lalu, Brent naik 50%, didorong pemulihan ekonomi global, pandemi Covid-19, dan pengurangan pasokan OPEC+.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC