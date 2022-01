Harga Emas Turun karena Selera Aset Berisiko Tumbuh

Selasa, 4 Januari 2022 | 06:21 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 1% pada Senin (3/1/2022) karena selera aset berisiko seperti ekuitas (saham) menekan emas. Investor mengabaikan kekhawatiran seputar dampak varian virus corona omicron.

Harga emas di pasar spot melemah 1,5% menjadi US$ 1.800,68 per ons, atau penurunan persentase 1 hari terbesar dalam lebih sebulan. Sedangkan emas berjangka AS turun 1,6% pada US$ 1.800,10.

Imbal hasil obligasi AS yang meningkat dan penguatan dolar membuat ekuitas menghijau. "Kondisi ini memberi tekanan pada pasar emas, kata analis strategi pasar di RJO Futures, Bob Haberkorn.

BACA JUGA Harga Emas Naik karena Imbal Hasil Obligasi Turun

S&P 500 mendekati level rekor karena pasar ekuitas akan memperpanjang pemulihan dari guncangan pandemi ke tahun baru. Sementara acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke puncak dalam 6 minggu, menumpulkan daya tarik emas yang tidak menghasilkan.

Meskipun kasus virus corona melonjak, jumlah kematian dan rawat inap dari varian Omicron relatif rendah, membuat banyak pemerintah berhenti memberlakukan penguncian.

BACA JUGA Harga Emas Turun dari Puncak 1 Bulan karena Dolar dan Saham

Haberkorn mengatakan investor memperkirakan gelombang virus corona hanya bersifat sementara.

Dolar naik terhadap sekeranjang mata uang utama, membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri, mengikuti imbal hasil obligasi pemerintah karena investor mengantisipasi Federal Reserve AS akan tetap berada di jalur kenaikan suku bunga pada tahun 2022.

Harga emas menandai penurunan tahunan terbesar sejak 2015 pada 2021, mengakhiri tahun dengan turun 3,6%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC