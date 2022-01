Ini Profil Avina Sugiarto, Partner Baru East Ventures

Selasa, 4 Januari 2022 | 14:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com δΈ€ East Ventures, perusahaan modal ventura yang terbuka pada seluruh sektor (sector-agnostic) yang telah mendukung lebih dari 200 perusahaan di Asia Tenggara, hari ini Selasa (4/1/2022), mengumumkan pengangkatan Avina Sugiarto sebagai venture partner. Avina akan menggunakan pengalamannya untuk berinvestasi di perusahaan teknologi tahap lanjutan serta terus mendorong keberlanjutan dan integrasi praktik ESG dalam investasi East Ventures.

Avina memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun dalam berinvestasi di berbagai aset alternatif termasuk modal ventura, ekuitas swasta, kredit swasta, dan special situations di berbagai industri mulai dari teknologi, properti, logistik, sumber daya alam, hingga konsumen dan layanan keuangan. Sebelum bergabung dengan East Ventures, Avina adalah Senior Vice President di Indies Capital Partners. Dia bertanggung jawab atas deal sourcing, analisa, eksekusi, dan fundraising di seluruh produk investasi Indies Capital Partner. Avina juga merupakan anggota inti dari kemitraan investasi dengan Varde Partners, manajer aset alternatif global senilai US$15 miliar yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

Memiliki semangat untuk memberdayakan masyarakat yang kurang berkembang melalui promosi literasi keuangan, Avina telah banyak terlibat di berbagai komunitas perempuan baik formal maupun informal di industri jasa keuangan di Indonesia dan Singapura, termasuk 100 Women In Finance, Endeavour, WomenWorks dan She Loves Tech.

Willson Cuaca, Co-founder dan Managing Partner East Ventures, menyambut bergabungnya Avina ke dalam tim East Ventures.

“Avina sudah tidak asing lagi bagi East Ventures. Kami telah bekerja sama dengan Avina dalam banyak proyek yang sukses dan berharap dapat bekerja lebih intens untuk mengidentifikasi peluang besar di Indonesia,” kata Willson.

“East Ventures telah menjadi pionir dan perusahaan venture capital paling aktif di Indonesia & Asia Tenggara. Saya merasa terhormat bisa bekerja bersama Willson dan Roderick dalam beberapa tahun terakhir, dan berharap dapat bekerja sama dengan keluarga East Ventures untuk berinvestasi, mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan teknologi dan entrepreneur terbaik di kawasan ini,” kata Avina.

Avina lulus magna cum laude dari McIntire School of Commerce, University of Virginia dengan gelar Bachelor of Commerce di bidang Keuangan dan Akuntansi, dan saat ini mengikuti program LEAD Executive Leadership & Innovation di Stanford Graduate School of Business.

Sumber: BeritaSatu.com