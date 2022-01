Apple Perusahaan Pertama di Dunia Tembus Nilai Pasar $3 Triliun

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:15 WIB

New York, Beritasatu.com – Perusahaan teknologi Amerika Serikat Apple mencatat sejarah sebagai perusahaan terbuka pertama di dunia yang mencapai valuasi pasar di atas US$ 3 triliun.

Pada perdagangan Senin (3/1/2022) kemarin harga saham Apple naik sekitar 3% menjadi US$ 182,88 yang merupakan rekor baru. Untuk menembus valuasi pasar US$ 3 triliun, harga saham Apple harus mencapai US$ 182,85 per lembar.

Valuasi pasar Apple menembus US$ 1 triliun pada Agustus 2018 dan melewati angka US$ 2 triliun pada Agustus 2020.

Sepanjang 2021 lalu, harga saham Apple naik sebesar hampir 35% ditopang oleh lonjakan permintaan pada produk terbaru iPhone 13 dan model-model yang lebih lama.

Apple juga mencatat kenaikan permintaan untuk berbagai layanan seperti Apple Music, Apple TV+, iCloud, dan App Store.

Penjualan total naik 30% menjadi lebih dari US$ 83 miliar pada kuartal ketiga 2021 dan memiliki dana tunai senilai US$ 191 miliar.

Kandidat lain yang berpotensi menembus valuasi pasar US$ 3 miliar juga merupakan perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Microsoft (nila pasanya sekarang US$ 2,5 triliun), Google (US$ 2 triliun), Amazon (US$ 1,7 triliun), dan Tesla (US$ 1,2 triliun).

