Suspensi Dicabut, PLIN dan CMPP Anjlok, FASW Stagnan

Jakarta, Beritasatu.com- Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (4/1/2021) mencabut suspensi saham yakni PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW), PT Air Asia Indonesia Tbk (CMPP) dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN). Pascaperdagangan dibuka, saham CMPP dan PLIN anjlok, sedangkan FASW stagnan.

Mengacu data RTI, pada penutupan perdagangan hari ini, harga saham FASW, CMPP dan PLIN kompak alami penurunan. Secara terinci, saham CMPP ditutup menurun 4,65% ke Rp 164 per saham dari sebelumnya dibuka Rp 172 per saham. Begitu juga saham PLIN tergerus 6,94% ke level Rp 2.280 per saham dari harga pembukaan Rp 2,450. Saham FASW masih stagnan pada level Rp 7.825 per saham.

Lebih lanjut, penghentian suspensi pada saham CMPP disinyalir menyusul keputusan perseroan untuk menambah jumlah saham yang beredar di publik (free float) dalam waktu dekat. Menurut Head of Corporate Secretary Air Asia Indonesia Indah Permatasari Saugi, rencana penambahan free float untuk memenuhi ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A. Saat ini dalam proses finalisasi.

Sedangkan, Sekretaris Perusahaan FASW Marco Hardy mengatakan, saat ini perseroan masih melakukan diskusi mengenai upaya yang akan diambil perihal rencana delisting. “Perseroan masih mempertimbangkan rencana tersebut dan tidak ada informasi atau kejadian penting lainya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan,” ujar dia.

Hingga kuartal III-2021, Fajar Surya Wisesa berhasil mencetak lonjakan laba bersih sebanyak 121,81% menjadi Rp 507,24 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 228,68 miliar. Lonjakan tersebut, sejalan dengan peningkatan penjualan bersih perseroan sebanyak 50,24% menjadi Rp 8,65 triliun, dibandingkan kuartal III-2020 sebesar Rp 5,76 triliun.

Sementara itu, Direktur PLIN Tirtasudira sebelumnya mengatakan, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan V.1 Peraturan I-A, perseroan bermaksud untuk melakukan pemenuhan ketentuan tersebut dengan melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

