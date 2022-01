OPEC+ Sepakat Naikkan Produksi 400.000 Bph Mulai Februari

Rabu, 5 Januari 2022 | 06:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Sejumlah produsen minyak terbesar dunia pada Selasa (4/1/2022) sepakat pada rencana awal peningkatan produksi mulai Februari karena investor mempertimbangkan dampak potensial melonjaknya kasus Covid-19.

OPEC dan sekutu non-OPEC, yang dikenal OPEC+, memutuskan menaikkan target produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari (bph) mulai bulan depan. Langkah itu menyusul tidak adanya pembatasan besar-besaran akibat Covid-19.

Aliansi OPEC yang dipimpin Arab Saudi dan pemimpin non-OPEC Rusia, dalam proses melepas rekor pengurangan pasokan sekitar 10 juta barel per hari. Pengurangan produksi bersejarah itu diberlakukan pada April 2020 untuk membantu pasar energi setelah pandemi melemahkan permintaan minyak.

“Harga minyak masih di sekitar US$ 80 per barel, itu mungkin lebih tinggi dari yang (Presiden AS) Joe Biden inginkan," kata Redaktur Pelaksana OPEC dan berita Timur Tengah di S&P Global Platts, Herman Wang mengatakan kepada "Street Signs Europe" CNBC pada Selasa.

“Kemudian Anda melihat ketahanan pasar sejauh ini terhadap varian omicron, yang tentu saja OPEC anggap ringan dan berumur pendek, ”kata Wang.

Sementara patokan internasional minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan pada US$ 79,87 per barel pada Selasa sore sore di London, atau naik sekitar 1,1%. Sedangkan acuan minyak AS, West Texas Intermediate naik 1% menjadi US$ 76,89 per barel.

Harga minyak naik lebih 50% sepanjang 2021, karena investor optimistis bahwa varian omicron yang sangat menular tidak separah yang dibayangkan, meskipun infeksi Covid-19 mencapai rekor tertinggi, di mana AS melaporkan kasus 1 juta infeksi dalam 24 jam.

Pasar minyak dunia diperkirakan akan tetap rentan terhadap geopolitik pada 2022 seperti pergolakan Rusia-Ukraina dan negosiasi nuklir Iran yang sedang berlangsung.

“Saya pikir kondisi geopolitik inilah yang harus kita perhatikan dengan cermat,” kata Kepala Strategi Komoditas Global di RBC Capital Markets, Helima Croft, mengatakan kepada “Capital Connection” CNBC pada Selasa.

Sumber: CNBC