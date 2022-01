Multipolar Technology Akan Bagikan Dividen Rp 168,75 M

Rabu, 5 Januari 2022 | 16:37 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / FMB

Presiden Direktur PT Multipolar Technology Tbk Wahyudi Chandra (ketiga dari kiri) bersama dengan para direktur PT Multipolar Technology Tbk yakni Suyanto Halim (kiri), Herryyanto (kedua dari kiri), Hanny Untar (tengah), Yugi Edison (ketiga dari kanan), Yohan Gunawan (kedua dari kanan), dan Jip Ivan Sutanto (kanan) berfoto bersama usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan beberapa agenda antara lain menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan pembagian dividen tunai, Tangerang, Jumat (30/4/2021). Perseroan membukukan laba bruto Rp371,57 miliar dan laba tahun berjalan Rp160,65 miliar, naik 28,3% dari tahun sebelumnya. Dividen yang dibagikan sebesar Rp215,63 miliar atas 1.875.000.000 saham atau Rp115 per lembar saham. RUPST dan Paparan Publik digelar secara elektronik mengingat situasi pandemi yang masih belum kondusif. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)

Jakarta, Beritasatu.com — PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 168,75 miliar. Aksi korproasi ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 3 Januari 2022.

Berdasarkan keterangan resmi, Rabu (5/1/2021), pembagian dividen tersebut didasari oleh data keuangan perseroan per 30 September 2021, di mana laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk diperoleh sebesar Rp 178,65 miliar, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 426 miliar dan total ekuitas sejumlah Rp 874 miliar.

Pemegang saham akan memperoleh nilai dividen sebesar Rp 90 per saham bagi yang namanya telah terdaftar di Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 13 Januari 2022. Adapun tanggal cum dan ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi dilakukan pada 11-12 Januari 2022, sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai dilakukan pada 13-14 Januari 2022. Perseroan akan membayar dividen tersebut pada 26 Januari 2022.

Sebelumnya, Multipolar Technology resmi menjadi salah satu Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) di Indonesia. Dengan disandangnya status terbaru ini, perseroan kini dapat menjual produk-produk Microsoft secara langsung, dan melakukan transaksi yang bersifat Enterprise Agreement (EA) dan Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) untuk produk-produk Microsoft

Produk yang dimaksud seperti Microsoft Azure, System Center, Advanced Threat Analytics, Identity Manager, BizTalk, Windows dan SQL Server, CAL Suite, Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 (Exchange, SharePoint, Skype), Virtual Desktop, serta Windows Desktop OS.

Saat ini Multipolar Technology telah memiliki keahlian dan kompetensi yang tersertifikasi untuk solusi Microsoft, Microsoft 365, Azure, Business Applications, Data and AI, dan Security.

“Adalah langkah yang tepat dengan menjadi Microsoft LSP, sehingga kami bisa menyediakan solusi Microsoft yang lebih lengkap, dan dengan harga lebih kompetitif ke pelanggan kami. Terlebih dengan kondisi pandemi, tentunya ini bisa membantu pelanggan untuk menikmati keunggulan solusi Microsoft dengan harga yang lebih terjangkau,” jelas Direktur Hybrid Infrastructure Services Business Multipolar Technology Yohan Gunawan dalam keterangan tertulis.

Di sisi lain, perseroan bekerjasama dengan PT Helios Informatika Nusantara, telah meluncurkan MailApp. Aplikasi persuratan ini berbasis web dan dilengkapi versi mobile guna memudahkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna.

Division Head Project Management Office Multipolar Technology Erlina mengatakan, pihaknya menghadirkan aplikasi MailApp siap pakai yang mudah digunakan, aman, serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi kolaborasi yang umum dipakai sehari-hari, seperti e-mail dan Office 365.

MailApp memiliki fitur lengkap yang memudahkan pembuatan berbagai jenis surat berdasarkan format standar, pengarsipan terpusat, pelacakan surat, dan kemampuan menangani dokumen dalam jumlah hingga ribuan setiap bulannya.

Menurut dia, memasuki era digital, administrasi persuratan sudah selayaknya dikelola secara modern dan mengurangi pemakaian kertas (paperless), sehingga dapat diakses dari mana dan kapan pun.

Terlebih, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pekerjaan, atau kolaborasi harus dapat dilakukan dari mana saja dengan meminimalisasi pengiriman, sirkulasi, dan tanda tangan berkas, atau dokumen secara fisik.

Sumber: Investor Daily