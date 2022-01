Apa yang Membuat CT Corp, Grab, dan Bukalapak Tertarik akan Bank Allo?

Rabu, 5 Januari 2022 | 19:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – CT Corp, Salim Group, Bukalapak (BUKA), Grab, Carro dan Growtheum Capital Partners berpartisipasi bersama dalam rights issue Bank Allo (BBHI) untuk mengakselerasi ekspansi layanan kredit ke seluruh Indonesia.

Bank Allo adalah bank berlisensi penuh yang menawarkan produk rekening pribadi, bisnis, dan rekening gabungan termasuk Paylater, InstantCash, tabungan dan deposito berjangka, e-wallet, top up, pembayaran dan jasa transfer. Penambahan dana ini meningkatkan modal utama Bank Allo menjadi lebih dari Rp 6 triliun dan membuat Allo menjadi salah satu bank digital dengan modal yang kuat di Indonesia.

“Kami antusias untuk meluncurkan layanan pinjaman kami di Indonesia, di mana terdapat hampir 280 juta jiwa, namun 50% tidak memiliki rekening bank dan 15% lagi masuk kategori underbanked dengan akses terbatas ke produk-produk pinjaman, investasi dan asuransi. Bank Allo berharap dapat menghadirkan akses yang mudah ke produk-produk finansial untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui sebuah brand yang mereka ketahui dan percaya”, ujar Komisaris Bank Allo, Ali Gunawan.

Chairman CT Corp, Chairul Tanjung mengatakan kerja sama ini adalah sebuah langkah untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. CT Corp memiliki lebih dari 100 juta pelanggan setia, dengan jumlah pengguna aktif yang juga besar dan berpartisipasi dalam loyalty programs dan produk-produk kredit.

"Kami mengapresiasi upaya dari Growtheum Capital untuk menggabungkan beragam konsorsium yang akan memberikan kesempatan pada Allo untuk menyediakan fasilitas deposito pada seluruh masyarakat di penjuru Indonesia melalui penggabungan ekosistem CT Corp dan para mitra strategis kami. Kami sangat percaya bahwa akses ke ekosistem yang besar dapat membantu Allo semakin meningkatkan jumlah pelanggan setianya serta mendorong tingkat penggunaan, di dalam upayanya memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat melalui user experience yang unik,” ucap Chairul Tanjung.

Sementara itu, President and CEO of Salim Group, Anthoni Salim mengungkapkan, “Sebagai brand terpercaya di Indonesia yang memberikan solusi bagi kebutuhan harian para konsumen dari semua umur dan latar belakang melalui produk-produk makanan, retail, consumer services, logistik, dan infrastruktur teknologi, kami menyambut baik kesempatan untuk menjadi mitra strategis utama Allo dalam membangun ekosistem yang menyediakan layanan kredit sesuai kebutuhan dan berkelanjutan bagi sesama masyarakat Indonesia”.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Bukalapak, Willix Halim mengatakan, "bagi Bukalapak, melalui bisnis mitra dan konektivitasnya dengan vertikal-vertikal baru di pasar UMKM, kerja sama ini dapat mengembangkan penawarannya serta aksesibilitas kredit bagi para pelaku usaha di area rural. Hal ini dapat memperdalam dan memperluas penetrasi ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan penetrasi telepon seluler sebanyak 80%, Indonesia siap dengan kehadiran bank digital."

"Dengan menggabungkan kapabilitas teknologi dengan touchpoint offline, kami dapat makin mengakselerasi implementasi layanan perbankan ke seluruh tanah air - selaras dengan kebijakan inklusi finansial pemerintah, terlebih karena UMKM berkontribusi hampir 60% bagi PDB negara”, ujar Willix Halim.

Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi menyatakan, “Kami percaya bahwa pendekatan ekosistem terbuka dapat mengakselerasi digitalisasi industri finansial dan mendorong inklusi finansial di seluruh Indonesia. Kemitraan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pelaku usaha dan bisnis-bisnis kecil dengan membantu mereka bertumbuh bersama sejalan dengan perkembangan ekonomi digital”.

CEO and Co-Founder of Traveloka, Ferry Unardi menceritakan tujuan dari Traveloka dalam kerja sama ini. “Saya antusias untuk menyambut Allo di Traveloka. Sebagai superapp lifestyle, kami adalah platform independen dengan beragam penyedia kredit di Indonesia dan kami akan bekerjasama dengan Allo untuk menyesuaikan produk-produk pinjaman ini dengan kebutuhan gaya hidup dan aspirasi para pengguna kami”, ungkapnya.

Co-founder and CEO of Carro, Aaron Tan menambahkan, “Carro selalu berupaya melakukan inovasi dan menciptakan produk-produk sesuai kebutuhan para mitra dan konsumen kami. Kami melihat kemitraan ini sebagai kelanjutan dari perjalanan kami dalam menyediakan pengalaman digital first yang kuat serta menggunakan big data untuk memberikan manfaat bagi para konsumen kami. Kemitraan ini akan memberikan kami akses ke produk-produk perbankan digital yang menarik untuk memenuhi kebutuhan mitra dan konsumen kami di Indonesia”.

Kemitraan antara sejumlah perusahaan ini juga dipandang oleh Managing Partner Growtheum Capital Partners, Amit Kunal sebagai pendorong utama untuk membawa dampak positif bagi kebutuhan bisnis dan individu masyarakat Indonesia.

“Jangkauan dan model bisnis yang beragam dari mitra-mitra konsorsium kami akan membantu Allo meningkatkan kekuatan dari segala aspek di ekosistem offline dan online. Kemitraan yang saling melengkapi antara perusahaan-perusahaan terpercaya seperti CT Corp dan Salim Group dengan pemain-pemain teknologi terdepan seperti Bukalapak, Carro, Grab dan Traveloka akan memberikan Allo akses ke konsumen dan merchant dari semua kategori yang relevan yaitu retail, commerce, ride hailing & delivery, travel, dan auto. Kami antusias untuk bekerjasama dengan para manajemen dan pemegang saham untuk membuat produk-produk kredit sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia dan membantu mengembangkan bisnis-bisnis berkelanjutan hingga lintas siklus ekonomi dan generasi”.

PT Allo Bank Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Bank Harda Internasional Tbk) diakuisisi oleh CT Corp melalui perusahaan induknya di bidang jasa keuangan PT Mega Corpora (MC) pada Maret 2021, di mana MC mengakuisisi 73,71% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Bank Allo dari pemegang saham pengendali. Transaksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Mandatory Tender Offer (MTO) untuk memenuhi Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 sehingga kepemilikan saham MC di Bank Allo meningkat menjadi 90% dari total saham yang dikeluarkan Bank Allo pada 25 Mei 2021. Akuisisi ini bertujuan untuk mempersiapkan Bank Allo menjadi bank digital.

Sumber: PR