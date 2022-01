Dow Hilang 400 Poin, Trader Antisipasi Fed yang Lebih Agresif

Kamis, 6 Januari 2022 | 05:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street anjlok pada Rabu (5/1/2022), dengan Dow Jones Industrial Average mengalami penurunan pertama pada 2022. Trader bersiap menghadapi kebijakan moneter AS yang berpotensi lebih ketat.

Dow Jones Industrial Average turun 392,54 poin, atau 1,07%, jadi 36.407,11. S&P 500 melemah 1,94% menjadi 4.700,58. Sementara Nasdaq yang padat teknologi mengalami pelemahan terbesar sejak Februari, turun 3,34% menjadi 15.100,17.

BACA JUGA Bursa Eropa Berjuang Dapatkan Arah Setelah Capai Rekor Tertinggi

Lonjakan suku bunga juga memberikan tekanan pada bursa saham, setelah risalah pertemuan terbaru Federal Reserve menunjukkan bank sentral membahas pengurangan neraca tak lama setelah menaikkan suku bunga akhir tahun ini.

The Fed mengurangi pembelian obligasinya dan telah mengindikasikan kepada pasar akan menaikkan suku bunga setelah menyelesaikan pengurangan tersebut pada Maret. Namun pasar sedang menunggu indikasi The Fed tentang apa yang akan dilakukan dengan neraca hampir US$ 9 triliun. Risalah menunjukkan para pejabat mempertimbangkan menyusutkan neraca bersama dengan menaikkan suku bunga sebagai cara lain menghapus akomodasi kebijakan.

"Jika The Fed mulai menyusutkan neraca, itu akan menjadi bencana," kata CEO Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield.

Hatfield berasumsi bahwa the Fed akan menjaga neraca tetap datar. Namun ada kemungkinan jika inflasi tetap panas, mereka mulai membiarkan neraca berjalan.

BACA JUGA Mayoritas Bursa Asia Melemah, Yield Treasury AS Naik

The Fed juga mengisyaratkan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga. “Peserta umumnya mencatat bahwa, mengingat pandangan masing-masing untuk ekonomi, pasar tenaga kerja, dan inflasi, mungkin diperlukan untuk meningkatkan tingkat dana federal lebih cepat daripada yang diantisipasi peserta sebelumnya,” risalah tersebut menyatakan.

Sementara saham teknologi berjatuhan. Netflix dan Alphabet masing-masing turun 4%. Meta Platforms dan Microsoft kehilangan lebih 3%, dan Apple turun 2,7%.

Salesforce turun 8,2% setelah UBS men-downgrade target saham. Produsen chip, Advanced Micro Devices dan Nvidia keduanya turun sekitar 5%.

Sementara Honeywell dan Caterpillar membukukan kenaikan tipis di tengah aksi jual pasar. Sesama anggota Dow, Pfizer, naik 2% setelah analis di Bank of America meningkatkan target sahamnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC