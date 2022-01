Harga Minyak Menguat Meski OPEC+ Naikkan Produksi

Kamis, 6 Januari 2022 | 06:12 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada Rabu (5/1/2022), memperpanjang tren positif bahkan setelah OPEC+ sepakat menaikkan target produksi mulai Februari. Di sisi lain, persediaan bahan bakar Amerika Serikat (AS) melonjak karena permintaan menurun menyusul lonjakan kasus Covid-19.

Minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,22, atau 1,5%, menjadi US$ 81,22 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,32, atau 1,7%, menjadi US$ 78,31.

Stok minyak mentah AS turun 2,1 juta barel, sebagian karena insentif pajak bagi produsen untuk mengurangi persediaan sebelum akhir tahun. Namun, persediaan bensin melonjak lebih 10 juta barel, dan stok sulingan naik 4,4 juta barel. Analis mengutip melemahnya permintaan pada minggu terakhir tahun 2021 karena orang-orang banyak di rumah menyusul varian omicron virus corona.

AS melaporkan hampir 1 juta infeksi virus corona baru pada Senin, kasus harian tertinggi di dunia dan hampir dua kali lipat.

Produsen OPEC+, termasuk Rusia pada Selasa (4/1/2022) menambah pasokan 400.000 barel per hari pada Februari, seperti yang telah mereka lakukan setiap bulan sejak Agustus.

"OPEC+ mungkin akan berjuang untuk mencapai target itu, karena anggota seperti Nigeria, Angola dan Libia menghadapi kesulitan meningkatkan produksi," kata analis Barclays dalam sebuah catatan.

Barclay memproyeksi harga minyak Brent rata-rata US$ 80 per barel pada tahun 2022.

