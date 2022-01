Harga Emas Naik karena Lonjakan Kasus Covid-19

Kamis, 6 Januari 2022 | 06:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada Rabu (5/1/2022) karena meningkatnya kasus Covid-19 varian omicron sehingga membantu daya tarik safe-haven.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1,817.10 per ons, sedangkan emas berjangka AS menguat 0,2% menjadi US$ 1.818,50.

“Mendukung emas adalah jumlah kasus Covid-19 yang sangat tinggi sehingga menjadi daya tarik safe-haven emas,” kata analis ActivTrades, Ricardo Evangelista.

"Faktor yang membuat emas resistensi adalah kemungkinan dolar bisa menjadi lebih kuat karena pengetatan kebijakan moneter Fed."

Sementara dolar bertahan di bawah level tertinggi 2 minggu. Adapun acuan imbal hasil Treasury 10 tahun sedikit lebih rendah setelah naik ke level tertinggi dalam sebulan pada hari sebelumnya.

"Data pasar tenaga kerja ADP akan lebih menarik bagi harga emas," kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

"Jika dolar AS dan/atau imbal hasil obligasi merespons angka tersebut, harga emas juga mulai bergerak."

Sementara Non-farm payrolls AS akan dirilis pada Jumat (7/1/2021).

Di sisi lain, harga perak di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 22,98 per ons, platinum naik 0,5% pada US$ 976,88, dan paladium menguat 1,9% menjadi US$ 1.906,32.

Sumber: CNBC