Emas Bisa Tembus Level Tertinggi Tahun Ini, Capai Berapa?

Kamis, 6 Januari 2022 | 10:18 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Sydney, Beritasatu.com – Harga emas bisa menguji level tertinggi baru dengan harga kontrak spot emas naik ke US$ 2.100 per ons tahun ini, menurut analis sumber daya di perusahaan pengelola dana Fat Prophets.

"Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan inflasi adalah beberapa faktor yang cenderung meningkatkan harga logam mulia," kata David Lennox kepada Street Signs Asia CNBC pada Selasa (4/1/2021).

“Kami pikir sepanjang 2022, kita akan melihat harga emas menguji level tertinggi sepanjang masa, tetapi kami tidak dapat melihatnya bergerak lebih jauh dari itu begitu sampai di (level harga) itu,” katanya.

Harga emas ditutup pada rekor US$ 2.063 pada Agustus 2020, menurut perusahaan penyedia data Eikon. Komoditas itu diperdagangkan di kisaran harga US$ 1.814 per ons pada Rabu (5/1/2021) di Asia.

Lennox mengatakan sepertinya pelaku pasar sudah siap untuk penurunan dolar AS, meskipun itu belum terjadi. Jika mata uang greenback tersebut melemah, dinilai akan menjadi penghargaan untuk harga emas.

Sementara inflasi di AS mendekati 6% atau naik dari sekitar 1%. Emas dipandang sebagai lindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan kenaikan nilainya seiring dengan penurunan dolar, tetapi rekam jejaknya buruk di masa lalu. “Kami percaya bahwa momentum inflasi yang tinggi dan dolar AS yang lebih rendah akan mendorong harga emas naik pada 2022,” tambah Lennox.

Di sisi lain ketegangan geopolitik antara kekuatan militer utama juga dapat menaikkan harga emas lebih awal dari yang diperkirakan, katanya.

Secara khusus, kehadiran militer Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina telah meningkat. “Dan itu adalah titik fokus di mana itu dapat berubah dengan cepat menjadi sesuatu yang membawa bencana,” tambah Lennox.

"Jika itu terjadi, maka kita akan melihat harga emas bereaksi cukup signifikan dan ... target kita US$ 2.100 per ons mungkin akan terjadi cepat atau lambat," jelasnya.

Sumber: Investor Daily