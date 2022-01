Berkontribusi pada Ekonomi, Kinerja FintechPerlu Diapresiasi

Kamis, 6 Januari 2022 | 13:26 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— Perusahaan financial technology (fintech) dinilai perlu diapresiasi dan diberikan penghargaan karena mencatatkan kinerja positif dan menopang perekonomian di era pandemi.

“Perusahaan financial technology menjadi penopang di era digitalisasi. Bahkan, fintech juga mampu mengangkat perekonomian dan mensejahterakan masyarakat di saat pandemi,” kata Chief Editor, Survey and Research Duniafintech.com Gemal AN Panggabean, Kamis (6/1).

Seperti yang dikatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, fintech sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Fintech mampu menyumbang kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45% dan produk domestik bruto (PDB) sebesar lebih dari Rp 60 triliun.

Salah satu sektor fintech yang mendominasi adalah fintech peer to peer (P2P) lending atau fintech lending. Penyaluran dana pinjaman juga terus meningkat. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 272,4 triliun dari 104 penyelenggara. Total penerima mencapai 71 rekening dan 789.000 rekening pemberi pinjaman.

Sepanjang 2021 sampai Oktober, fintech lending mampu menyalurkan pinjaman ke sektor produksi sebesar Rp 67 triliun atau mencapai 53,63% dari total penyaluran. Ini menunjukkan peningkatan penyaluran aktiva produktif dari tahun ke tahun semakin tinggi. “Data OJK dan pernyataan Wapres Ma’ruf Amin sudah menjadi bukti pencapaian perusahaan fintech yang berizin resmi di Indonesia,” katanya.

Soal fintech ilegal yang meresahkan masyarakat Gemal berpendapat seluruh stakeholder terus memerangi praktik pinjol ilegal dan mengharapkan pemerintah bertindak lebih tegas secara hukum. Di satu sisi pinjol ilegal diberantas, maka fintech berizin resmi dan pencapaian yang baik juga perlu diapresiasi. “Jika pinjol ilegal ditindak, maka fintech resmi yang bekerja keras dan berkontribusi besar perlu diberikan penghargaan. Jadi, hanya fintech resmi yang dengan kinerja baik kita beri penghargaan di Duniafintech Awards,” katanya.

Dia berharap, apresiasi ini juga mampu menciptakan semangat pelaku usaha fintech serta menciptakan iklim usaha yang semakin baik. Ajang ini diharapkan meningkatkan edukasi serta membuat masyarakat bisa membedakan fintech berizin resmi dan mana pinjol ilegal.

Sementara itu, Duniafintech Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada perusahaan pinjaman online resmi, tetapi beberapa kategori lain, mengingat fintech tidak hanya sebatas pinjaman online atau P2P lending. Salah satunya adalah kategori insurtech. Duniafintech Awards akan memberikan penghargaan kepada Lifepal.co.id sebagai Startup Insurtech Terbaik. Sejak pandemi, Lifepal telah mencatat pertumbuhan agresif dengan pengguna terdaftar tumbuh 12 kali lipat sehingga saat ini sudah mencapai 500.000 pengguna.

Sumber: Investor Daily