Sungkono Sadikin Resmi Jadi Nakhoda Baru Sreeya Sewu Indonesia

Kamis, 6 Januari 2022

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten grup Gunung Sewu, PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (SIPD), resmi mengangkat Sungkono Sadikin sebagai nakhoda baru dari perseroan menggantikan Tommy Wattemena Widjaja yang didapuk menjadi Presiden Direktur Group Great Giant Foods.

Keputusan itu, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Kamis (6/1/2022). Dalam kesempatan yang sama, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Sungkono Sadikin sebagai Direktur Utama menggantikan posisi Tommy Wattemena yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Sebelum bergabung dengan perseroan, Sungkono Sadikin sebelumnya sempat menjabat menjabat sebagai pemimpin Divisi Water dan Beverage di PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Salah satu pencapaian tertingginya yakni memimpin International Business Wings group, dengan membuka kantor Wings di Malaysia, Nigeria, Filipina, UEA dan Vietnam. Selain sales and marketing, Sungkono juga mengawasi bagian produksi dan supply chain.

Sedangkan Tommy akan memimpin perusahaan Great Giant Foods yang memiliki fokus di bidang makanan yang terintegrasi secara vertikal. Di mana, salah satu anak usahanya adalah PT Great Giant Pineapple yang merupakan pemegang saham pengendali Sreeya Sewu Indonesia. Posisi Tommy saat ini, dianggap perseroan dapat memastikan program strategis perseroan yang sudah direncanakan dapat tetap berjalan.

Sementara itu, hingga kuartal III-2021, SIPD berhasil meningkatkan penjualan meski di tengah pandemi, yakni sebesar 33% menjadi Rp 4,08 triliun dari periode yang sama tahun 2020 yakni Rp 3,08 triliun. Pertumbuhan ini, ditopang oleh sektor feedmil dan sektor food yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sekitar 31% dan 15 %. Perseroan berharap, akhir tahun 2021 penjualan bersih akan tumbuh sekitar 27%.

Peningkatan kontribusi juga didukung oleh strategi dan terobosan yang inovatif. Semisal, pada sektor hulu melalui penerapan performance to solution dan terus memperluas penerapan sistem Smart Farm untuk meningkatkan produktivitas dalam manajemen budidaya ayam serta menerapkan Halal Block Chain di rumah potong ayam.

Pada sektor hilir, SIPD melakukan berbagai inovasi produk yang memberikan nilai tambah demi mendongkrak gairah konsumen. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi produk bernilai tambah yaitu produk ayam nanas pertama di Indonesia dan pakan burung premium pertama di Indonesia menggunakan formula khusus.

Dari segi human resources, perseroan menerapkan sistem HRIS yang membantu fungsi HR untuk menganalisa kebutuhan dengan lebih cepat sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan. Selain itu, semasa pandemi perseroan sangat memprioritaskan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan karyawan dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan gaji serta berhasil menekan penyebaran Virus Covid 19, dengan infection rate yang rendah.

Untuk diketahui, sepanjang periode perdagangan efek di tahun 2021, kapitalisasi pasar perseroan naik sebesar 33,33% dengan harga saham per tanggal 30 Desember 2021 berada pada level Rp 2.000 per lembar saham. Dibandingkan dengan harga pada tanggal yang sama di tahun 2020 pada level Rp 1.500 per lembar saham. Perseroan berharap agar nilai saham dapat terus meningkat dan senantiasa memberikan value yang optimal kepada pemegang saham.

Sumber: Investor Daily