Emisi GRK Bisa Persulit Indonesia Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Kamis, 6 Januari 2022 | 15:40 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Medrilzam, mengungkapkan, berdasarkan kajian Bappenas melalui analisis pendekatan sistem, didapatkan bahwa dalam skenario baseline atau business as usual, tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan rata-rata di kisaran 4% per tahun sampai dengan 2060.

Akibatnya, upaya Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan kelas menengah sebelum 2045 tidak akan bisa tercapai.

Karenanya, dibutuhkan skenario pembangunan yang lebih berkelanjutan yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, namun juga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Dengan pola business as usual, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah 5% per tahun. Indonesia tidak akan bisa lepas dari middle income trap sebelum 2045. Kita membutuhkan transformasi ekonomi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari business as usual untuk mencapai Visi Indonesia 2045,” kata Medrilzam dalam webinar “Transisi ke Ekonomi Hijau”, Kamis (6/1/2022).

Medrilzam menyampaikan, ekonomi hijau dan rendah karbon adalah salah satu strategi utama yang telah didapuk Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan transformasi ekonomi jangka menengah-panjang, yang dicapai melalui framework Pembangunan Rendah Karbon.

“Kita telah menyusun enam strategi utama transformasi utama, salah satunya adalah ekonomi hijau dan rendah karbon. Dari sini memang kita harus melakukan transformasi besar-besaran bila kita ingin mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun,” ujarnya.

Medrilzam menjelaskan, secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau menyediakan alat yang dibutuhkan untuk mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan dan adaptif.

“Harapannya tentu ekonomi hijau ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan investasi baru dalam konteks green investment, mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, serta meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Medrilzam.

