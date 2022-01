Ditekan Sentimen the Fed, Bursa Asia Ditutup di Zona Merah

Kamis, 6 Januari 2022 | 16:09 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik turun pada hari Kamis (6/1/2022) menyusul koreksi pertama Dow Jones Industrial Average pada 2022.

Di Asia, Nikkei 225 Tokyo turun 2,88%, indeks komposit Shanghai turun 0,25%, Hang Seng Hong Kong naik 0,72%, S&P/ASX 200 turun 2,74%, Kospi Korsel turun 1,13%, Straits Times Singapura naik 0,56%.

Saham perusahaan properti yang dililit utang China Evergrande Group yang terdaftar di Hong Kong melonjak 3,13%. Reuters melaporkan bahwa perusahaan akan meminta penundaan enam bulan dalam melakukan pembayaran obligasi dalam negeri.

BACA JUGA Dow Hilang 400 Poin, Trader Antisipasi Fed yang Lebih Agresif

Treasury AS 10-tahun melanjutkan kenaikannya, naik ke 1,7352% pada sore hari perdagangan Asia. Imbal hasil obligasi bergerak berbanding terbalik dengan harga saham.

Sebelumnya, Wall Street ditutup melemah. Pelaku pasar bersiap menghadapi kebijakan moneter AS yang berpotensi lebih ketat.

Dow Jones Industrial Average turun 392,54 poin, atau 1,07%, jadi 36.407,11. S&P 500 melemah 1,94% menjadi 4.700,58. Sementara Nasdaq yang padat teknologi mengalami pelemahan terbesar sejak Februari, turun 3,34% menjadi 15.100,17.

The Fed mengurangi pembelian obligasinya dan telah mengindikasikan kepada pasar akan menaikkan suku bunga setelah menyelesaikan pengurangan tersebut pada Maret. Namun pasar sedang menunggu indikasi The Fed tentang apa yang akan dilakukan dengan neraca hampir US$ 9 triliun. Risalah menunjukkan para pejabat mempertimbangkan menyusutkan neraca bersama dengan menaikkan suku bunga sebagai cara lain menghapus akomodasi kebijakan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com