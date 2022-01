Minyak WTI US$ 80 karena Kerusuhan Kazakhstan dan Produksi Libia

Jumat, 7 Januari 2022 | 05:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tajam pada Kamis (6/1/2022) memperpanjang reli hari sebelumnya, di tengah meningkatnya kerusuhan di negara produsen minyak OPEC+ Kazakhstan dan penghentian pasokan di Libia.

Patokan global minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,19, atau 1,5%, menjadi US$ 81,99 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 2,07%, atau US$ 1,61, jadi US$ 79,46 per barel. Kedua kontrak tersebut diperdagangkan pada level tertinggi sejak akhir November.

BACA JUGA Harga Minyak Menguat Meski OPEC+ Naikkan Produksi

Rusia mengirim pasukan terjun payung ke Kazakhstan pada Kamis membantu meredakan pemberontakan di negara itu setelah kekerasan mematikan menyebar di bekas negara Soviet yang dikontrol ketat. “Situasi politik di Kazakhstan menjadi semakin tegang,” kata Commerzbank.

“Dan ini adalah negara yang saat ini memproduksi 1,6 juta barel minyak per hari.”

Sementara produksi minyak Libia turun lebih 500.000 barel per hari karena pemeliharaan pipa dan penutupan ladang minyak.

Kenaikan harga terjadi meskipun ada lonjakan stok bahan bakar Amerika Serikat (AS). Stok minyak mentah AS turun pekan lalu, sementara persediaan bensin melonjak 10 juta barel, kenaikan mingguan terbesar sejak April 2020.

Sementara risalah pertemuan Federal Reserve AS (the Fed) yang menunjukkan pembuat kebijakan dapat menaikkan suku lebih cepat daripada yang diantisipasi, membebani aset berisiko seperti minyak.

BACA JUGA Nasdaq Jatuh karena Saham Teknologi, Dow Kehilangan 170 Poin

OPEC+, kelompok yang mencakup anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen lainnya, pada Selasa (4/1/2022) sepakat menambah pasokan 400.000 barel per hari pada Februari, seperti yang telah dilakukan setiap bulan sejak Agustus.

"Kami asumsikan OPEC+ akan sepenuhnya menghapus sisa 2,96 juta barel per hari pengurangan produksi minyak pada September 2022," kata analis JP Morgan dalam sebuah catatan.

"Dengan tanda-tanda permintaan tertahan varian omicron, stok menipis, dan meningkatnya kerentanan pasar terhadap gangguan pasokan, kami melihat diperlukan lebih banyak barel dari OPEC+," kata bank tersebut.

JP Morgan memperkirakan harga Brent rata-rata US$ 88 per barel pada 2022, naik dari US$ 70 tahun lalu.

Sementara itu, eksportir minyak utama dunia, Arab Saudi, memangkas harga jual resmi untuk semua jenis minyak mentah yang dijual ke Asia pada Februari setidaknya US$ 1 per barel, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Kamis.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC