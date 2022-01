Odin Automotive Rampungkan Akuisisi StreetScooter

Sabtu, 8 Januari 2022 | 17:57 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Odin Automotive, perusahaan otomotif asal Luksemburg, telah merampungkan kesepakatan dengan perusahaan pos asal Jerman, Deutsche Post DHL Group (DPDHL), untuk menuntaskan akuisisi StreetScooter Engineering (StSE), perusahaan kendaraan listrik ringan (electric light commercial vehicle/eLCV), pada 4 Januari 2022.

Akuisisi tersebut membuat Odin menjadi pemegang hak kekayaan intelektual StreetScooter, lini produksi, sekaligus anak perusahaan yang berdomisli di Swiss dan Jepang. Itu artinya, Odin menjadi pemilik produsen kendaraan listrik komersial ringan terbesar di Jerman serta mengamankan pengembangan sistem baterai dan manufaktur. Grup usaha itu juga mengamankan tambahan pesanan kendaraan listrik milik DPDHL sebanyak 3.500 unit.

CEO dan Chairman Odin Automotive Stefan Krause mengklaim, akusisi ini menjadikan StreetScooter Engineering yang berbasis di Aachen, Jerman, sebagai pemimpin global baru dalam pengembangan, manufaktur, dan penjualan eLCV.

"Akuisisi StreetScooter dari DHL menjadi tonggak besar bagi kami. Selain memperoleh lini produksi mapan di bidang kendaraan listrik, kami memiliki sistem manajemen armada kendaraan listrik dengan pengalaman satu dekade lebih," ujar Krause dalam keterangan resmi, Kamis (6/1/2022).

BACA JUGA Bahlil Ungkap Perkembangan Rencana IBC Akuisisi StreetScooter

Odin Automotive adalah perusahaan yang baru didirikan pada September tahun lalu. Perusahaan ini dinakhodai Stefan Krause, mantan manajer BMW, raksasa otomotif Jerman. Stefan menjadi pemegang saham utama Odin Automotive.

Di samping Krause, ada Djamal Attamimi, investor Singapura yang menjadi bagian grup usaha tambang batu bara, Toba Bara, dan Matthew Paul Richards, pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi bersama Trikomsel Oke.

Sebelumnya, beredar kabar Indonesia Battery Corporation (IBC) berniat mengakuisisi StreetScooter. Nilai transaksinya disebut-sebut US$ 170 juta.

Awal Desember 2021, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pemerintah berencana melakukan akuisisi Street Scooter dari DHL Group melalui IBC. Pemerintah menyatakan, rencana akuisisi itu telah melalui proses kajian mendalam oleh pemerintah, sehingga dipastikan tidak akan merugikan negara.

“Kami mengkaji rencana itu lewat rapat, bukan omongan di pinggir jalan. Kalau yang tidak mau (oknum), bergeser saja. Kami mau maju terus untuk kebaikan bangsa dan negara,” kata Bahlil.

Dia menjelaskan, langkah akuisisi perusahaan itu sudah lebih baik daripada membuat pabrik asli dalam negeri. Sebab, membangun perusahaan manufaktur kendaraan listrik sendiri membutuhkan waktu. Akhirnya, opsi yang dipilih adalah akuisisi. “Akuisisi sesuatu yang tidak diharamkan, selama hitungan bisnisnya masuk dan transparan,” ujar dia.

Di samping itu, akuisisi Street Scooter merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan mimpi ekosistem mobil listrik. Pasalnya, saat ini beberapa perusahaan baterai mobil listrik telah berinvestasi.

Adapun beberapa investasi baterai listrik yang telah masuk Indonesia adalah LG Chem Ltd senilai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. Kemudian, CATL asal Tiongkok juga berniat menanam modal US$ 5,2 miliar atau Rp 75,4 triliun di proyek ini. Untuk itu, apabila StreetScooter diakuisisi IBC, akan tercipta hilirisasi.

“Kami berencana membangun ekosistem mobil listrik. Ini cari berpikirnya, kalau mau membangun negara jangan seperti rumah kos, harus gede,” kata Bahlil.

Hal ini, kata dia, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Artinya, Indonesia tak lagi mengekspor barang mentah atau setengah jadi, melainkan langsung ekspor mobil listrik.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily