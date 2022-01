Jaring Pangan Kolaborasi dengan 5 Fintech untuk Pendanaan Jawara

Sabtu, 8 Januari 2022 | 21:13 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - PT Jaring Pangan Indonesia (Japang) berkolaborasi dengan lima financial technology (fintech) untuk membantu pendanaan program Japang Warung Rakyat atau Jawara. Adapun kelima fintech tersebut adalah Akseleran, Crowdo, Digiasia Bios, Komunal, dan Koin Works.

CEO PT Jaring Pangan Indonesia Benny Tjong menyampaikan, program Jawara memberikan modal kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berupa beras, ayam, dan telur senilai Rp 25 juta.

"Selain itu, program Jawara juga menyiapkan sarana untuk berjualan seperti freezer, palet, dan pelatihan," ujar Benny Tjong di Surabaya, Sabtu (8/1/2022).

Benny Tjong menjelaskan, Japang pada kuartal II 2022 menargetkan sebanyak 10.000 Jawara aktif. Perseroan juga membuka peluang kerja sama dengan institusi keuangan baik perbankan atau fintech yang ingin mendukung program Jawara.

"Japang yang saat ini dalam proses finalisasi pendanaan pre-series A sangat mengapresiasi kolaborasi dengan lima fintech besar tersebut. Pendanaan mereka untuk Jawara ini merupakan awal yang baik karena saat ini kami juga sedang memfinalisasi dengan beberapa bank besar,” jelasnya.

Head of Communications and Business Jaring Pangan Deddy P Effendi menegaskan, pendanaan peer to peer lending dari lima fintech besar itu murni untuk mempercepat aktivasi penerima modal.

"Jadi para Jawara pun tak perlu ragu dan khawatir pada resiko bisnis dari pendanaan dengan skema peer to peer landing ini karena Japang yang menjadi inisiator dan garantornya,” tandas Deddy.

Dikatakan, kerja sama dengan 5 fintech ini merupakan kolaborasi strategis di awal tahun 2022 dan sejalan juga dengan perkembangan bisnis Jaring Pangan. "Bentuk kolaboratif ini merupakan bukti kepercayaan yang diberikan ke Japang,” pungkas Deddy.

Sumber: Investor Daily