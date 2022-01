Incar Pendapatan Tumbuh 30%, Ini Strategi Samudera Indonesia

Minggu, 9 Januari 2022 | 11:02 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Beli kapal baru, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 250 juta pada tahun ini. Selain itu, perseroan juga mengincar pertumbuhan pendapatan 30%.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani Mulia Maulana mengatakan, pada 2022 perseroan berencana menambah enam armada baru yang masih dalam pembuatan dan satu kapal tanker yang masih dalam proses. Investasi yang digelontorkan oleh perseroan untuk armada tersebut yakni US$ 10 sampai US$ 15 juta untuk kapal berjenis tanker dan sekitar US$ 40 juta untuk kapal jenis kontainer. “Di tengah Kondisi usaha pelayaran peti kemas yang membaik, perseroan akan membuka layanan dan membutuhkan peningkatan kapasitas,” jelasnya kepada Investor Daily, Minggu (9/1/2022).

Menurut Bani, pada tahun ini pendapatan dari pelayaran peti kemas berpeluang memberikan kontribusi lebih baik ketimbang pelayaran curah. Strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekitar 30% di atas pendapatan 2021. “Pada tahun 2021 pendapatan kami tembus melewati US$ 600 juta, dengan demikian diharapkan pada tahun 2022 target pendapatan bisa di atas US$ 700 juta. Ekspansi servis terus kami lakukan dan diharapkan bisa menambah pendapatan cukup signifikan,” ujarnya.

Di sisi lain, menanggapi kebijakan pelarangan ekspor batu bara oleh pemerintah, Bani mengaku tidak khawatir. lantaran memiliki lini bisnis usaha yang lebih fleksibel. Selain itu, kebijakan ini hanya sementara.

“Sehingga, seandainya ekspor tetap dilarang maka layanan domestik tetap sangat diperlukan. Kapal-kapal kami juga dioperasikan di luar negeri untuk pasar internasional, sehingga meskipun pasar ekspor batu bara indonesia misalnya dilarang, maka peluang beroperasi di internasional saat ini masih sangat baik dan banyak peluang dan freight rate yang tinggi, bahkan lebih menarik dari freight domestik,” kata dia.

Selain itu, kapal-kapal dari Samudera Indonesia sudah terikat dengan kontrak. Sehingga, saat ini kebijakan tersebut tidak berdampak apa-apa pada kinerja perseroan.

Belum lama ini, Samudera Indonesia melalui anak usahanya, PT Samudera Shipping Services menjual kapal motor tanker senilai Rp 75,88 miliar. Kapal ini dibeli oleh anak usaha Samudera Indonesia yang lain, yakni PT Samudera Shipping Indonesia.

Armada kapal yang dijual adalah kapal tanker bernama Sinar Busan. Kapal ini memiliki panjang 109,36 m dan lebar 20 m yang berlokasi di Perairan Pulau Seribu, Jakarta. Transaksi penjualan kapal ini sesuai dengan rencana SMDR ketika mendirikan Samudera Shipping Indonesia. Perusahaan ini nantinya akan menyediakan layanan transportasi laut untuk rute internasional dan domestik dalam mengangkut minyak.

Sumber: Investor Daily