Gerai Lucy in The Sky Senayan Park Tingkatkan Omzet 200%

Senin, 10 Januari 2022 | 07:46 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Denah pengembangan Lucy in the Sky. (Foto: Dok )

Jakarta, Beritasatu.com- PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), pemilik & pengelola Lucy in The Sky pada 15 Desember 2021 lalu resmi membuka gerai keduanya yaitu Lucy in The Sky yang berlokasi di Senayan Park (SPARK). Gerai ini disambut baik masyarakat dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.

“Sebagai pionir restoran yang mengusung konsep outdoor & semi outdoor sejak tahun 2011, konsep ini akan terus kami pertahankan karena banyak memberikan keuntungan bagi pengunjung khususnya di masa pandemi. Sebagai standar protokol kesehatan, kami berlakukan aturan protokol kesehatan ketat dan menjaga sirkulasi udara dengan baik. Alhasil pembukaan gerai Lucy in The Sky di SPARK mampu mendatangkan pendapatan positif, di mana omzet kami pada kuartal IV 2021 naik hingga 200%,” ujar Komisaris PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Calvin Lutvi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/1/2022).

BACA JUGA Empat Gerai Lucy in The Sky Siap Dibuka Tahun Ini

Dia mengungkapkan Lucy in The Sky memiliki konsep berbeda. Terlebih dengan lokasi gerai yang sangat strategis dan mempertahankan outdoor & semi outdoor di tengah kondisi pandemi.

Dikutip dari laman Huffpost.com berjudul Where's The Safest Place To Sit At A Restaurant During Covid-19? Ahli Epidimologi Grand Rounds Health Tista Ghosh mengungkapkan, makan di area outdoor merupakan pilihan paling aman. Namun, jika makan atau minum di area indoor tempat terbaik yaitu dekat jendela atau pintu yang terbuka dan masuknya udara segar dari luar.

BACA JUGA Lucy In The Sky Realisasikan Dana IPO

Lucy in The Sky yang berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD) telah beroperasi melayani masyarakat sejak tahun 2011. Menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran pertama di Indonesia, Lucy in The Sky mampu bertahan selama 9 tahun di industri food and baverage (F&B).

“Pada kuartal II 2022, gerai kami yang ketiga berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) akan rampung dan siap dibuka untuk masyarakat. Di mana saat ini PIK 2 telah menjadi incaran para pengunjung untuk berekreasi dengan banyaknya spot-spot foto dan tempat hiburan menarik. Untuk itu, dengan mengusung konsep Garden by The Beach, kami optimistis gerai di PIK ini mampu menawarkan hiburan dan pengalaman yang baru serta berbeda,” tutup Calvin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily