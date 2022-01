Bursa Asia Mixed, Saham Shimao Melonjak

Senin, 10 Januari 2022 | 11:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik diperdagangkan beragam (mixed) pada Senin siang (10/1/2022) karena investor mengawasi pandemi virus corona dan kenaikan suku bunga The Fed di Amerika Serikat (AS).

Di Korea Selatan, indeks Kospi turun 1,02%, sedangkan Kosdaq melemah 1,28%. Bursa saham Tiongkok jatuh, dengan komposit Shanghai melemah 0,42% dan komponen Shenzhen tergerus 0,23%.

Patokan Australia ASX 200 diperdagangkan turun 0,04%. Subindeks keuangan turun 0,2%, tetapi indeks energi dan material masing-masing naik 1,18% dan 1,63%. Saham tambang Rio Tinto bertambah 2,78%, Fortescue naik 2,65% dan BHP bertambah 2,36%.

Indeks Hang Seng Hong Kong melawan tren, naik 0,8%, sementara Taiex Taiwan bertambah 0,23%.

Saham China Life Insurance di Hong Kong turun 1,93%, setelah hari sebelumnya anjlok 2,3%. Reuters melaporkan bahwa Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Tiongkok (China’s Central Commission for Discipline Inspection) mengatakan pihaknya telah menempatkan Ketua China Life Wang Bin dalam penyelidikan. Saham perusahaan yang terdaftar di Shanghai turun 2%.

Saham Shimao Group naik 5,11% mengikuti laporan Caixin bahwa perusahaan yang tengah dililit utang telah menjual semua proyek real estatnya, termasuk properti perumahan dan komersial.

Sementara bursa Jepang ditutup karena hari libur.

Adapun imbal hasil Treasury 10-tahun naik setinggi 1,8% pada Jumat setelah rilis laporan nonfarm payrolls Desember, mencatat 199.000 pekerjaan, jauh di bawah ekspektasi pasar 422.000 pekerjaan.

Risalah pertemuan Desember Federal Reserve AS pekan lalu menunjukkan bahwa pejabat siap secara agresif menarik dukungan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa bank sentral berencana mengecilkan neraca selain menaikkan suku bunga.

Di tempat lain, kasus Covid-19 meningkat tajam di seluruh dunia menyusul munculnya varian omicron yang sangat menular. AS, Australia, dan Inggris melaporkan rekor jumlah kasus dalam beberapa pekan terakhir.

“Studi awal menunjukkan bahwa meskipun omicron jauh lebih menular daripada Delta, untungnya, kecil kemungkinannya menyebabkan rawat inap, dan vaksin penguat semakin mengurangi risiko rawat inap,” kata analis ANZ Research dalam catatan pagi.

Mata uang dan minyak

Di pasar mata uang, indeks dolar diperdagangkan naik 0,09% pada 95,802 terhadap sekeranjang mata uang lainnya.

Yen Jepang ditransaksikan 115,62 per dolar, sementara dolar Australia menguat 0,11% pada US$ 0,7186.

Harga minyak turun pada Senin pada perdagangan Asia. Minyak mentah AS turun 0,44% pada US$ 78,55 per barel. “Ketegangan geopolitik kemungkinan akan berdampak pada pasar komoditas minggu ini,” kata analis ANZ Research.

"Pasar gas berada di ujung tanduk karena ketegangan tetap tinggi di Ukraina, sementara kerusuhan di Kazakhstan mengancam pasokan logam utama."

