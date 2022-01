Bermula Cari Uang Jajan Tambahan, Akhirnya Jadi Bisnis Menggiurkan

Senin, 10 Januari 2022 | 19:58 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Windy Oktavi, ketika menjadi mahasiswi Design Komunikasi Visual salah satu universitas ternama di Jakarta selalu berpikir keras bagaimana mencari uang jajan tambahan, karena seringkali kesulitan uang jajan.

"Saya kepingin mencari uang jajan sendiri. Kebetulan saya hobi membuat kerajinan craft sendiri dari gantungan kunci, pajangan, hadiah ulang tahun, pernikahan, dan lainnya. Tadinya iseng saya jual ke teman-teman main dan kuliah, eh, banyak yang suka, ya sudah saya lanjutin," ujar Windy dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Senin, (10/1/2021).

Menurut Windy, setelah lulus kuliah, dia sempat mencoba kerja kantoran, sambil tetap menerima pesanan clay craftnya. Tetapi jiwa entrepreneurnya lebih kuat. Dia lalu mencoba mengembangkan usaha craftnya dengan mencari ide-ide kreatif. Merasa nyaman dengan usahanya, kemudian dia memilih keluar dari kerja kantoran.

"Saya melihat peluang bisnis craft lumayan menjanjikan, apalagi belum dilihat banyak orang. Agar bisa berkembang butuh totalitas dan kreativitas. Apalagi order pembuatan hadiah ulang tahun, pernikahan, dekorasi serta aksesoris kebutuhan fashion seperti anting, kalung terus meningkat," ujar wanita cantik di tempat usahanya Wimpy Craftstore di BSD, Tangerang Selatan.

Windy menjelaskan ketika memulau usahanya dia belum berani merekrut karyawan, karena usahanya masih rumahan.

"Dulu belum mampu untuk bayar karyawan, makanya saya minta bantuan saudara untuk membantu saya dengan gaji seadanya di awal. Setelah berkembang, akhirnya saya memberanikan diri rekrut karyawan, dan sekarang sudah ada puluhan" kata Windy.

Windy juga dibantu sang suami untuk masalah manajemen keuangan dan pengembangan usaha. Untuk itu ia mendirikan badan usaha yang diberi nama PT Goldbert Kreasi Global Wimpy Craftstore.

Kini Windy tidak sekadar membuat kerajinan tangan dari craft dan membagikan edukasinya secara terbuka, tapi juga menyediakan berbagi alat dan berbagai kebutuhan untuk memproduksi kerajinan tangan.

"Jadi buat yang ingin mencoba berbagai jenis usaha kerajinan tangan dari clay, resin, soap making, lilin aromatherapy, miniature, stamp making, alat baking, dekorasi bunga, dan berbagai kebutuhan craft lainnya bisa datang ke sini. Lengkap dari alat, bahan, dan video bagaimana cara membuatnya," papar Windy ramah.

Untuk bahan craft selain dari lokal, dia juga impor dari Jepang, Thailand, Amerika, Tiongkok, Belgia, dan Jerman.

"Jadi slogan usaha kami, one stop shopping for hobby and craft materials, bukan sekadar jualan hasil kerajinan tangan, misi kami ingin memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang punya hobi atau kebutuhan untuk usaha kerajinan tangan," jelas Windy.

Untuk pemasaran produknya, Windy memanfaatkan kemajuan teknologi, baik secara online dan offline. Meski menghadapi pandemi Covid-19 berkepanjangan, usaha Windy tetap bertahan dan semakin bertambah dengan adanya transaksi online, di mana dia sudah memulainya sejak belum se-trend sekarang ini.

"Puji Tuhan masalah perekonomian bisa dilalui dan omzet dapat meningkat. Karena di masa pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan ingin terjun ke bisnis rumahan seperti kerajinan tangan. Di sini selain mengedukasi, kami juga bantu sediakan kebutuhan dan bahan-bahan produksinya," kata Windy bersyukur.

Windy menambahkan, jika kondisi sudah aman dan ekonomi membaik, dia ingin membuka store di berbagai kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya.

"Doain pandemi cepat mereda, dan perekonomian membaik. Jadi kami bisa memikirkan untuk membuka outlet di mal," pungkas Windy.

