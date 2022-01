Penghapusan DMO Batu Bara Dinilai Hanya Solusi Jangka Pendek

Selasa, 11 Januari 2022 | 13:08 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembelian batu bara bagi PLN, di mana PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan lagi harga Domestic Market Obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton.

Nantinya, pemerintah akan membentuk badan layanan umum (BLU) untuk mengatur subsidi pembelian batu bara. Pungutan yang dikumpulkan dari para perusahaan batu bara rencananya akan digunakan untuk menambal selisih harga pasar dengan harga yang sesuai dengan aturan DMO batu bara.

Peneliti dan Manajer Program Trend Asia Andri Prasetiyo berpendapat, kebijakan ini memang bisa menjadi jalan keluar dari krisis pasokan batu bara yang saat ini tengah dialami PLN. Namun, kebijakan tersebut bukan merupakan solusi jangka panjang dalam menghadapi isu ketahanan energi.

"Bila DMO dihapus, mau tidak mau pemerintah kemudian akan membeli dengan harga pasar. Paling tidak produsen merasa dihargai, mereka mau jual karena disparitas harganya tidak ada. Tetapi untuk solusi jangka panjang, jelas tidak,” kata Andri dalam webinar “Refleksi 2021 dan Proyeksi Kebijakan Energi Indonesia 2022”, Selasa (11/1/2021).

Menurut Andri, solusi jangka panjang bukan hanya soal pasokan. Dihapusnya DMO batu bara oleh pemerintah menurutnya justru akan menjadi hambatan untuk melakukan transisi energi yang lebih besar.

“Kalau pemerintah menghapus DMO batu bara, pada saat yang sama sebenarnya pasokan dari batu baranya memang harus dipastikan, pemerintah harus membeli batu bara dengan harga yang tinggi, dan ke depan batu bara juga diprediksi masih akan tinggi. Padahal, biaya yang dikeluarkan pemerintah harusnya bisa dipakai untuk memilih sumber-sumber energi alternatif yang jauh lebih murah,” ujar Andri.

Sebelumnya, batu bara sering dianggap sebagai sumber energi yang murah. Ketika harga batu bara melambung, anggapan tersebut terbantahkan.

"Kalau misalnya DMO dihapus, jelas ini jadi solusi jangka pendek untuk kepentingan ketahanan energi nasional. Tetapi kalau dilihatnya ketahanan energi jangka panjang, justru pilihan kita untuk memilih energi yang sebenarnya lebih murah menjadi terhambat. Mengapa memilih energi yang mahal dan tergantung dinamika pasarnya, kemudian banyak memengaruhi pasokan dan lain sebagainya, dibandingkan misalnya lebih memilih energi surya, angin dan sebagainya,” kata Andri.

Energi Finance Analyst dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi juga sepakat bahwa kebijakan penghapusan DMO hanya memberikan solusi untuk jangka pendek saja. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan memberi dampak pada PLN.

"Apabila penetapan capping harga batu bara DMO itu dihapuskan, BPP (biaya pokok penyediaan) pasti naik. Ketika BPP naik, pilihannya ada dua, tarif listrik naik atau subsidi (ke PLN) naik. Jadi, tergantung pemerintah mau yang mana. Kalau tarif listrik dinaikkan terlalu banyak dalam dua tahun ke depan, itu sama saja membunuh masyarakat karena masih banyak yang terdampak Covid-19. Jadi, subsidi yang harus naik. Makanya ada wacana akan dibentuk BLU. Tetapi ini juga perlu dikaji lagi kenapa pemerintah mengambil jalan tengah seperti itu,” kata Elrika.

