Harga Minyak Mentah Dunia Dekati US$ 84 Per Barel

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik mendekati $84 per barel pada hari Selasa (11/1/2022), didukung oleh pasokan yang ketat dan ekspektasi bahwa penyebaran Omicron tidak akan menggagalkan pemulihan permintaan global.

Kurangnya persediaan minyak di beberapa negara berarti bahwa volume penambahan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berada di bawah pakta peningkatan.

Di sisi permintaan, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada hari Selasa bahwa dampak ekonomi dari Omicron akan berumur pendek. Dia menambahkan bahwa kuartal berikutnya bisa sangat positif bagi perekonomian setelah Omicron mereda.

Minyak mentah Brent naik 3,52% menjadi $83,72 per barel, tertinggi sejak awal November, setelah kehilangan 1% di sesi sebelumnya.

West Texas Intermediate (WTI) AS naik 3,82% menjadi $81,22 per barel, juga tertinggi sejak pertengahan November. Pada hari Senin, WTI turun 0,8%.

Negara-negara telah menghindari kembalinya lockdown yang parah, bahkan ketika infeksi COVID-19 telah melonjak. Margin penyulingan avtur Eropa, misalnya, kembali ke tingkat pra-pandemi karena pasokan minyak di kawasan itu mengetat dan aktivitas penerbangan global pulih meskipun varian Omicron menyebar.

"Omicron belum mendatangkan malapetaka seperti varian Delta sebelumnya dan mungkin tidak akan separah itu, sehingga pemulihan global tetap pada jalurnya," kata Jeffrey Halley, analis di broker OANDA.

Produksi minyak mentah AS diperkirakan akan naik 610.000 barel per hari menjadi 12,41 juta barel per hari pada 2023, kata Pemerintah AS dalam prospektus pertamanya untuk tahun depan, lebih rendah dari perkiraan bulan sebelumnya sebesar 670.000 barel per hari.

Brent naik 50% pada tahun 2021 dan telah reli lebih lanjut pada tahun 2022, dengan investor memperkirakan peningkatan permintaan, sementara OPEC+ perlahan-lahan mengurangi rekor penurunan produksi yang dibuat pada tahun 2020.

Berhentinya operasi kilang di Libya baru-baru ini juga telah mendorong harga dan National Oil Corp mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya menangguhkan ekspor dari terminal Es Sider.

Nilai tukar dolar AS yang lebih lemah juga membantu mendukung harga karena membuat minyak lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lain dan cenderung mencerminkan selera risiko yang lebih tinggi di kalangan investor.

Laporan mendatang tentang persediaan AS diperkirakan menunjukkan stok minyak mentah turun sekitar 2 juta barel.

