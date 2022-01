Pentingnya Dana Darurat dan Asuransi Saat Pandemi

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:32 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Era pandemi Covid-19 ini mengubah pola pikir masyarakat menyadari pentingnya dana darurat dan asuransi sebagai fondasi dari perencanaan keuangan.

Bahkan, ketertarikan akan produk asuransi berbasis syariah juga semakin meningkat. Berdasarkan survei, generasi muda di Indonesia sebagai segmen populasi terbesar, mengalami peningkatan tren dalam hal minat berasuransi syariah, yakni naik dari 40% menjadi 58%.

Melihat besarnya potensi tersebut, Great Eastern Life Indonesia bersama dengan unit usaha syariah bank OCBC NISP, meluncurkan i-Great Heritage Assurance, asuransi syariah yang dapat membantu masyarakat Indonesia melakukan perencanaan keuangan khususnya persiapan warisan untuk keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah sembari memastikan amal jariyah terus mengalir melalui fitur wakaf. Asuransi ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia berbagi kebaikan yang lebih besar untuk sesama.

“i-Great Heritage Assurance merupakan produk perlindungan inovatif yang sesuai dengan misi kami untuk membuat hidup masyarakat Indonesia lebih baik dan tentunya selalu siap menjalani hidup. Hanya dengan melakukan satu kali pembayaran kontribusi, nasabah sudah bisa mendapatkan perlindungan yang sesuai prinsip syariah serta memberikan ketenangan batin bagi keluarga. Selain itu, karena produk ini dilengkapi dengan fitur Wakaf, tentunya akan memastikan bahwa amal jariyah dari nasabah akan terus mengalir,” jelas Direktur Great Eastern Life Indonesia, Fauzi Arfan, dalam keterangannya Selasa (11/1/2022).

Menurutnya, i-Great Heritage Assurance memiliki keunggulan utama, yakni simpel, cukup dengan satu kali pembayaran kontribusi untuk mendapatkan perlindungan jiwa sampai usia 99 tahun. Kesempatan menunaikan amal jariyah melalui fitur Wakaf sampai dengan 45% dari manfaat asuransi untuk memastikan kebaikan dan amal ibadah terus mengalir kepada sesama.

Lalu juga ketenangan untuk keluarga untuk memastikan perlindungan finansial bagi keluarga dengan manfaat asuransi sampai dengan 48 x dari kontribusi yang dibayarkan. Jika peserta meninggal dunia saat melakukan perjalanan ibadah haji, maka manfaat asuransi akan dibayarkan sebesar 200%.

“Dengan berbagai keunggulan dari i-Great Heritage Assurance, kami optimistis i-Great Heritage Assurance dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan tentunya diharapkan melalui i-Great Heritage Assurance dapat membantu meningkatkan angka penetrasi asuransi syariah di Indonesia yang terbilang masih sangat kecil yaitu 0,145% per Mei 2021, masih jauh dari penetrasi industri asuransi nasional sebesar 3,03%,” tutur Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia, Nina.

Kepala Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP, Mahendra Koesumawardhana menambahkan manfaat produk ini untuk perencanaan keuangan. Melalui perencanaan keuangan syariah, masyarakat dapat membangun komunitas keuangan yang tangguh menghadapi era new normal, yakni melalui konsep HEART yang terdiri atas Help each other, melalui zakat, sedekah ataupun donasi; Establish healthy cash flow and debt, melalui manajemen keuangan yang baik; Asset growth, dengan perencanaan investasi, baik untuk edukasi, biaya haji maupun pensiun; Risk management and planning, dengan proteksi asuransi; dan The hereafter, melalui perencanaan waris, termasuk wakaf.

“Belajar dari pandemi ini, untuk membangun manajemen keuangan yang tangguh diperlukan proteksi terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi, mulai dari risiko kesehatan sampai risiko keuangan. Melalui prinsip asuransi syariah, masyarakat dapat menjalankan akad tolong-menolong di antara para peserta secara transparan dan tidak mengandung maysir, garar, riba dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariah,” tutup Mahendra.

Sumber: BeritaSatu.com