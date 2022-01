Harga Minyak Mentah Dunia Tertinggi dalam 2 Bulan

Kamis, 13 Januari 2022 | 08:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada penutupan Rabu (12/1/2022) mencapai titik tertinggi dalam dua bulan di tengah ketatnya persediaan dan meredanya kekhawatiran tentang dampak Omicron.

Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada hari Selasa mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar di dunia, harus menghadapi lonjakan Covid-19 yang diperkirakan berjangka pendek, dan siap untuk memulai kebijakan moneter yang lebih ketat.

Minyak mentah berjangka Brent naik $1,24, atau 1,5%, menjadi $84,96 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2%, atau $ 1,62, ke $ 82,84 per barel.

Pasar saham, yang sering bergerak seiring dengan harga minyak, juga naik, sementara dolar yang lebih lemah juga memberikan dukungan terhadap kenaikan harga minyak. Dolar yang lebih lemah membuat kontrak minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya,

Produsen minyak OPEC+ terus menahan produksi lebih dari 3 juta barel per hari (bph) sementara ekspor Iran dihambat sanksi AS.

Meskipun produsen OPEC+ menaikkan target produksi setiap bulan, kesulitan teknis telah mencegah beberapa negara mencapai kuota mereka.

"Dengan asumsi Tiongkok tidak mengalami pelambatan tajam, Omicron teratasi, dan dengan terbatasnya kemampuan OPEC+ untuk meningkatkan produksi, saya tidak melihat alasan mengapa minyak mentah Brent tidak dapat bergerak menuju $100 di Q1, mungkin lebih cepat," kata analis Oanda, Jeffrey Halley.

"Ada banyak hasil variabel dalam penanganan Omicron, ancaman terbesar adalah Omicron di Cina, India dan Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu, margin penyulingan bahan bakar avtur Eropa kembali ke tingkat pra-pandemi karena pasokan di kawasan itu mengetat dan aktivitas penerbangan global pulih.

Stok minyak mentah AS turun 1,1 juta barel dalam pekan yang berakhir 7 Januari, kata sumber pasar, mengutip angka dari American Petroleum Institute (API).

Angka pemerintah akan dirilis pada hari Rabu.

Pada hari Selasa Administrasi Informasi Energi AS meningkatkan prospek permintaan minyaknya, memperkirakan bahwa permintaan AS akan naik 840.000 barel per hari pada tahun 2022, naik dari perkiraan sebelumnya untuk peningkatan 700.000 barel per hari.

