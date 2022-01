Bappebti Terbitkan Izin Emas Digital Pertama untuk Treasury

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PT Indonesia Logam Pratama, pemegang merek dagang platform investasi emas digital Treasury, hari ini mengumumkan secara resmi telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Terbitnya sertifikat tersebut, memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi masyarakat dalam berinvestasi pada aset emas digital.

Direktur PT Indonesia Logam Pratama, Yudi megatakan sertifikat pertama yang dikeluarkan Bappebti tersebut menjadi legitimasi bahwa Treasury adalah aplikasi emas digital yang aman, terjamin, dan bisa diandalkan masyarakat Indonesia. "Kami akan menghadirkan produk inovatif dan pelayanan prima, sehingga bisa mendukung masyarakat Indonesia meraih masa depan," kata Yudi saat media gathering secara virtual di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Yudi mengatakan, jumlah investor emas digital di Treasury hingga akhir Desember 2021 melonjak 230% dibandingkan awal 2020. Hal ini dibarengi dengan peningkatan transaksi sebesar dua kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan popularitas emas digital sebagai instrumen investasi baru semakin menanjak dalam beberapa tahun terakhir, sehingga melahirkan banyak perusahaan penyedia jasa investasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada investor sekaligus sebagai bentuk kontrol bagi para penyedia jasa investasi.

“Jenis instrumen investasi baru, seperti emas digital semakin digemari masyarakat karena kemudahan akses. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keamanan masyarakat berinvestasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri emas digital. Pada sisi lain, kami juga menjaga agar iklim usaha berlangsung adil, terbuka, dan kompetitif, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Tirta Karma Senjaya.

Sementara kemampuan emas sebagai sarana lindung nilai semakin terbukti dalam masa pandemi, bahkan di tengah gempuran alternatif investasi baru. Keunggulan tersebut dinilai oleh banyak pengamat masih relevan dan dapat menjadi pilihan aset investasi pada 2022, atau tahun tahun pemulihan ekonomi.

Harga emas mengalami kenaikan sebesar 21% menjadi Rp 874.000 per gram, dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, seharga Rp 721.535 per gram. Banyak pertanyaan, apakah sekarang ini saat yang tepat untuk membeli emas? Saya percaya saat ini adalah time to buy gold karena berbagai faktor utama, seperti tingginya tingkat inflasi dalam negeri, kebijakan tapering off dari The Fed, serta peta geopolitik yang kembali memanas akhir-akhir ini,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

