Perkuat Bisnis, Global Sukses Solusi Angkat Direksi Baru

Jakarta, Beritasatu.com- 2022 merupakan tahun konsolidasi bagi PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS), emiten di bidang perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP). Perseroan melakukan penguatan di berbagai fungsi, salah satunya memperkuat fungsi sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan dengan merekrut para profesional di bidangnya untuk melengkapi jajaran pimpinan dan manajemen perusahaan.

Dalam rangka penguatan SDM tersebut, RUNS mengangkat Fransiscus Hasto Widodo sebagai direktur yang akan efektif setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan digelar. Pengangkatan Hasto sebagai Direktur dan Chief of Operation & Services seiring dengan dinamika bisnis perseroan, pengembangan layanan bisnis baru, dan komitmen untuk terus menjalankan Good Corporate Governance (GCG).

“Pada bulan Januari 2022 ini, kami memperkuat lini operasional dengan hadirnya Hasto sebagai Chief of Enterprise Operations & Service yang merupakan salah satu manajemen senior Telkom Indonesia. Hal ini adalah sebagai bentuk dukungan SDM dari Telkom Indonesia melalui PT Metra-Net selaku holding, dengan tujuan semakin meningkatkan kekuatan dan sinergitas RUN System dengan stakeholders untuk bersama-sama mendukung proses transformasi digital di Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk, Sony Rachmadi Purnomo, dalam siaran persnya, Kamis (13/1/2022).

Hasto berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di dunia Information Technology (IT) termasuk berkarir di Telkom Group selama 17 tahun dan terakhir menjabat sebagai Head of IT Division Perum Perhutani pada 3 tahun terakhir.

Pihaknya berharap kehadiran Hasto dapat memperkuat tim manajemen dan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi ditengah kondisi pasar yang cukup menantang saat ini.

