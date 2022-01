PINTU Tambah Dua Aset Kripto USDT dan USDC di Fitur Ini

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:22 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Setelah resmi meluncurkan Pintu Earn pada Desember 2021 yaitu fitur yang menawarkan imbalan aset kripto tiap jam dengan fleksibel, PT Pintu Kemana Saja atau dikenal dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset kripto yang fokus pada mobile, resmi menambah dua pilihan aset kripto pada fitur Pintu Earn yaitu USD Tether (USDT) dan USD Coin (USDC), Kamis (13/1/2022). Dua aset kripto ini mendukung Pintu Earn menjadi enam pilihan aset kripto.

Founder & CEO PINTU Jeth Soetoyo mengungkapkan, dua stablecoin USDT & USDC ini dapat dimanfaatkan bagi investor yang baru mencoba berinvestasi pada aset kripto. “Fitur Pintu Earn dapat menjadi gerbang awal mulai berinvestasi aset kripto. Cukup membeli USDT & USDC dan menyimpannya di Pintu Earn, investor akan mendapatkan bunga yang dibayar tiap jam. USDT & USDC merupakan aset kripto stablecoin yang memiliki nilai mengacu kepada mata uang dolar AS, untuk membantu menjaga kestabilan harganya,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1/2022).

Dikutip dari laman Pintu Academy, Tether atau USDT, adalah salah satu pionir stablecoin yang diluncurkan pada 2014. Nilai USDT sebanding dengan nilai dolar AS dikarenakan setiap USDT yang dirilis akan dijamin dengan jumlah reserve dolar AS yang sama. Saat ini, USDT adalah salah satu stablecoin paling populer berdasarkan kapitalisasi pasar. Sedangkan USDC diluncurkan pada tahun 2018 merupakan stablecoin yang dikelola bersama perusahaan cryptocurrency Circle dan Coinbase. Nilai USDC dijamin sebanding 1:1 dengan dolar AS dan merupakan stablecoin terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar.

“Di tengah fluktuasi harga pasar kripto akhir-akhir ini, bagi investor yang sudah memiliki USDT & USDC, sambil memantau dan menunggu pergerakan market tetap bisa mendapatkan bunga dengan ‘memarkirkan’ asetnya di Pintu Earn,” ungkap Jeth.

Pintu Earn merupakan fitur terbaru aplikasi PINTU. Melalui fitur ini, pengguna bisa mendapatkan bunga hingga 4% APY (annual percentage yield) yang dibayarkan setiap jam. Selain memberikan bunga, Pintu Earn memberikan fleksibilitas bagi pengguna, di mana pengguna PINTU dapat melakukan penarikan saldo dari dompet Earn untuk kebutuhan trading kapan saja saat dibutuhkan. Untuk top up dan penarikan saldo dari Pintu Earn tidak dikenakan biaya tambahan.

Deretan aset kripto yang didukung Pintu Earn di antaranya, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin (BNB), Dogecoin, USDT, dan terakhir USDC.

Sumber: Investor Daily