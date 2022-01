Roadmap EBT, Indonesia Siap Kembangkan Energi Hijau

Jumat, 14 Januari 2022 | 13:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Posisi Indonesia sebagai Presidensi dalam KTT G-20 2022 menjadi momentum untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau, dan konkret. Untuk itu Indonesia akan menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan secara konkret, beserta skema pembiayaan.

“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujar Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri, dalam salah satu sesi wawancara, dikutip Jumat (14/1/2022).

Menurut Pahala, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, bukan lagi retorika. Beberapa langkah itu yakni mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Indonesia, mulai 1 April 2022 akan mengenakan pajak karbon, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah juga mendorong berbagai proyek pembangunan yang sustainable dan hijau. Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau. “Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan (EBT) sebesar 51,57% atau setara 20.923 MW,” kata Pahala.

Kementerian BUMN juga akan terus mendorong BUMN sektor energi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dekarbonisasi agar Indonesia mampu menurunkan emisi 29% pada tahun 2030, sesuai Paris Agreement.

BACA JUGA ESDM: Insentif Pengembangan Panas Bumi Paling Lengkap

Untuk menghadirkan energi bersih dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional, dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan seperti geotermal. Menurut Pahala, panas bumi merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan EBT yang lain, yakni hanya US$ 7,6-8 sen per kWh. ‘'Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang US$ 12 sen per kWh, jelas geotermal lebih murah," imbuhnya.

Pahala mengatakan, pihaknya mendorong BUMN untuk mengoptimalkan pengembangan geotermal di wilayah kerjanya sendiri. Apalagi, saat ini baru 9% wilayah kerja geotermal yang berproduksi dengan kapasitas hanya 1.900 MW. ‘’Kita masih punya potensi 19 GW, kita dorong bagaimana agar PT Pertamina Geothermal Energy mengembangkan area geotermal,’’tukasnya.

Sebagai gambaran, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengelola 15 wilayah kerja dengan kapasitas 1.877 MW. Dengan perincian 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW merupakan kontrak operasi bersama.

PT Pertamina melalui Subholding Pertamina New Renewable Energy (PNRE) resmi terbentuk awal Agustus 2021. Lewat subholding ini, Pertamina akan pemimpin transisi energi di Indonesia. “Bukan hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga panas bumi yang mampu mengurangi emisi karbon," ujar Pahala.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com