Ketiadaan Penyesuaian Harga Pertalite dan Pertamax 92 Bebani Kas Pertamina

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai, ketiadaan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax RON 92 dapat dipastikan menjadi penyebab utama melorotnya kinerja PT Pertamina (Persero). Kinerja ini tentu akan semakin melorot, jika pada tanggal 18 September 2021 Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, atau Sub Holding Commercial & Trading tidak menaikkan dua produk BBM non subsidi yaitu Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Pertamax Turbo (RON 98) yang semula harganya Rp 9.850 per liter dinaikkan menjadi Rp 12.300 per liter, berarti terdapat perubahan sejumlah Rp 2.450 atau sebesar hampir 25%. Kenaikan harga juga diberlakukan kepada Pertamina Dex (CN 53) yang semula harganya Rp 10.200 per liter menjadi Rp 11.150 per liter atau mengalami perubahan harga sejumlah Rp 950 atau hanya sebesar 9,3% saja.

Namun, untuk produk BBM jenis lain seperti Pertalite dan Pertamax RON 92 tidak mengalami perubahan, dan mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan pada jenis BBM nonsubsidi tersebut, padahal konsumsi Pertalite mencapai 70% dari total jenis BBM yang diperjualbelikan.

“Ketiadaan penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax 92 ini tentu akan berpengaruh signifikan biaya atau beban operasional korporasi yang berakibat pada kondisi aliran kas Pertamina dalam jangka pendek untuk membeli sumber bahan baku yang lebih mahal, sementara harga jual ke konsumen tidak mengalami perubahan,” katanya, Jumat (14/1/2022).

Dalam jangka panjang, implikasinya adalah terkait dengan kebijakan subsidi energi dan transisi energi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tentu akan menghambat aksi korporasi BUMN Pertamina dalam mencari sumber pembiayaan ekonomis dan membayar kewajiban kepada pihak ketiga serta melayani masyarakat konsumen sampai ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Sebelum terlambat, supaya tidak mengikuti jejak kasus ambruknya BUMN Garuda Indonesia, maka selayaknya Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah yang cepat, cermat dan tepat untuk melakukan penyesuaian harga dimaksud. Kenaikan harga BBM jenis Pertalite ini penting dalam kerangka mendukung mandat Presidensi G20 pada Presiden Joko Widodo dan komitmen COP26 untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan, dan Pertalite masih termasuk dalam jenis BBM yang tidak mendukungnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, jika merujuk pada UU BUMN, maka seharusnya BUMN seperti Pertamina tidak boleh menjual rugi produknya. Artinya tidak boleh menjual di bawah biaya pokok produksinya. Jadi, kalau Pertamina menjual BBM non PSO seperti Pertalite dan Pertamax, berpotensi melanggar UU BUMN.

“Kalau tetap menjual rugi, maka harus dalam bentuk penugasan oleh regulator. Konsekuensinya regulator harus memberikan kompensasi pada operator, Pertamina.

Jangan dibiarkan menggantung, harga dibiarkan merugi, dan regulator cuek tidak memberikan kompensasi pada operator. Ini tidak adil,” pungkasnya.

