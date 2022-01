Viralnya NFT Ghozali, Ini Kata Para Pelaku Kripto

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:56 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat koleksi foto selfie-nya yang dijual dalam bentuk aset digital non-fungible token (NFT). Koleksi NFT yang berjudul 'Ghozali Everyday' ramai diburu para kolektor aset digital. Saat ini koleksi NFT Ghozali tercatat ada 933 item foto selfie.

Mulanya NFT ini hanya diberi harga 0,001 ETH atau sekitar Rp 45.000. Tapi kini, harga penjualan tertinggi dari salah satu NFT-nya yang berjudul Ghozali_Ghozalu #311 adalah 11 ETH atau sekitar Rp 47 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda, melihat fenomena viralnya NFT Ghozali memberikan angin segar bagi perkembangan pasar NFT di Indonesia. Di samping itu, momen ini bisa dijadikan edukasi terkait pemanfaatan NFT serta ekosistem blockchain lainnya.

BACA JUGA Kilas Balik Industri Kripto 2021, Mulai dari NFT hingga Pajak Kripto

"Fenomena ini memperlihatkan potensi besar pasar NFT di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga menjadi tertarik untuk mempelajari manfaat NFT beserta ekosistem blockchain lebih dalam, karena ramai dibahas di media sosial," kata pria yang akrab disapa Manda, Jumat (14/1/2022).

Lebih lanjut, Manda menjelaskan, berkat NFT Ghozali Everday yang mendapatkan respons positif, masyarakat dan komunitas NFT global mulai melirik potensi pasar NFT di Indonesia. NFT pun bisa mendapatkan pendapatan baru bagi pembuat karya dan memajukan ekonominya.

"Ghozali juga membuktikan bahwa siapa saja bisa membuat karya dalam bentuk aset digital NFT. Tidak hanya sebagai apresiasi karya, NFT juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pembuatnya," tuturnya.

Walaupun belum ada laporan mengenai jumlah transaksi NFT di Indonesia, platform pelacak pasar, Dappradar, melaporkan tren transaksi penjualan NFT secara global menyentuh angka US$25 miliar (sekitar Rp357 triliun) sepanjang 2021, seiring makin populernya aset kripto. TokoMall, pelopor marketplace NFT di Indonesia Tokocrypto sendiri memiliki marketplace NFT bernama TokoMall. Ini menjadi pelopor marketplace NFT di Indonesia.

Sejak diluncurkan Agustus 2021 lalu, kini, telah memiliki lebih dari 9.000 kolektor, 80 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 NFT.

Head of TokoMall Thelvia Vennieta menjelaskan, ada tiga pilar yang harus dipahami saat membuat proyek NFT. Pertama, rarity, karya NFT harus memiliki unsur kelangkaan atau keunikan agar tidak umum. Kedua, utility, karya NFT harus memiliki additional value yang ditawarkan kepada para pemegang NFT. Terakhir, community, karya NFT akan sukses jika dibangun atas interest yang sama dari banyak individu agar memiliki value.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily