NFT-nya Laku Keras, Ghozali Langsung "Diselamati" Ditjen Pajak

Jakarta, Beritasatu.com - Foto selfie dalam bentuk non-fungible token (NFT) Ghozali laku dijual hingga puluhan miliar. Melihat hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan langsung mengingatkan Ghozali untuk membayar pajak.

Seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat menjual koleksi foto selfie-nya dalam bentuk NFT.

Mulanya NFT ini hanya diberi harga 0,001 ETH atau sekitar Rp 45.000. Tapi kini, harga penjualan tertinggi dari salah satu NFT-nya yang berjudul Ghozali_Ghozalu #311 adalah 11 ETH atau sekitar Rp 47 miliar.

Melihat kesuksesan Ghozali, DJP langsung memberi selamat dan mengingatkan Ghozali untuk bayar pajak. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI.

Congratulations, Ghozali!



Here is a link where you can register your TIN: https://t.co/63kn2Spy5Q



Check out this link for more information about TIN: https://t.co/5gJFmHaK3y



If you need help, kindly ask @kring_pajak.



We wish you the best of luck in the future.



😍😊🙏 https://t.co/j6jNkKH5fi