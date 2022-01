Finnet Gandeng Posfin Genjot Inklusi Keuangan

Jumat, 14 Januari 2022 | 20:38 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Bandung, Beritasatu.com– Anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Finnet Indonesia menandatangani kerja sama dengan PT Pos Finansial Indonesia (Posfin), anak usaha dari PT Pos Indonesia (Persero). Kolaborasi kedua anak perusahaan pelat merah ini dalam rangka mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

“Keuangan digital sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejalan dengan visi kami yaitu menjadi digital financial service company, kami optimistis kerja sama Finnet dan Posfin mampu memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia Irena Aldanituti dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).

BACA JUGA Gandeng Peruri, Finnet Dukung Transaksi Meterai Elektronik

Chief Executive Officer Posfin Setyo Budianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara Finnet dan Posfin merupakan bentuk kerja sama efektif dan cerdas guna mentransformasi ekonomi Indonesia menuju arah lebih baik. “Membangun inklusi keuangan di Indonesia juga merupakan mimpi kami di Posfin,” kata Setyo.

Dengan kapabilitas Finnet sebagai digital financial service yang terhubung dengan 80 bank, 122 biller, 12 payment partner, 46 e-commerce partner dan tujuh negara dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap value and benefit pada aplikasi yang dikelola langsung oleh Posfin, yaitu Pospay Agen.

Semantara sebagai platform digital dengan skema jaringan bisnis keagenan, Pospay Agen mampu mengakomodasi kebutuhan layanan jasa payment point online banking dan layanan jasa kurir logistik (Lo-Fintech) yang dapat diakses secara multi-screen and multi-devices, mulai Android smartphone, perangkat EDC dan online website. Peran Finnet di Pospay Agen adalah menghadirkan fitur layanan source of fund (sumber dana) Giropos pada payment gateway Finnet secara host-to-host. Dengan demikian pengguna akan diberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui saldo Finpay Money maupun saldo Giropos di Pospay Agen.

Pospay Agen pada 2021 telah memiliki 100.000 agen di 34 provinsi dan telah melayani 9 juta pelanggan di Indonesia. Solusi yang ditawarkan di antaranya pembayaran dan struktur berlaba. Pospay menawarkan keuntungan kepada agennya melalui keuntungan yang diperoleh dari skema korgen.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily