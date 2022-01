Harga Minyak Naik karena Kendala Pasokan dan Konflik Ukraina

Sabtu, 15 Januari 2022 | 06:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia menguat pada Jumat (14/1/2022), didorong kendala pasokan dan kekhawatiran serangan Rusia ke Ukraina. Kondisi ini membuat minyak mencatat kenaikan mingguan keempat meskipun Tiongkok akan merilis cadangan minyaknya pada Tahun Baru Imlek.

Minyak mentah berjangka Brent menguat US$ 1,59, atau 1,9%, jadi US$ 86,06 per barel, level tertinggi 2,5 bulan. Sementara selama pekan ini naik 5,4%. Adapun minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,70, atau 2,1%, menjadi US$ 83,82 per barel, dan menguat 6,3% dalam seminggu. Brent dan WTI memasuki overbought (jenuh beli) untuk pertama kalinya sejak akhir Oktober 2021.

"Situasi penawaran versus permintaan global sangat ketat dan itu memberi pasar dorongan kuat," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn.

Flynn menambahkan kenaikan harga minyak juga dipicu meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina. Pejabat AS pada Jumat menyuarakan kekhawatiran bahwa Rusia sedang bersiap menyerang Ukraina jika diplomasi gagal. Rusia, yang telah mengumpulkan 100.000 tentara di perbatasan Ukraina, merilis gambar pasukannya bergerak. "Telah terjadi lonjakan faktor risiko geopolitik yang mendorong harga," kata analis Again Capital Management John Kilduff, di New York.

Sementara dolar mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 4 bulan. Pelemahan dolar membuat komoditas lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya.

Beberapa bank memperkirakan harga minyak naik tembus US$ 100 per barel pada tahun ini, karena permintaan diperkirakan melebihi pasokan.

Ketua National Oil Corp Libia Mustafa Sanallah mengatakan harga minyak diperkirakan akan terus naik kecuali jika fundamental pasar berubah dan investasi global meningkat. Adapun produksi minyak negara itu mencapai 1,045 juta barel per hari.

Sementara sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Tiongkok berencana melepaskan cadangan minyak pada liburan Tahun Baru Imlek antara 31 Januari dan 6 Februari sebagai bagian rencana yang dikoordinasikan Amerika Serikat dengan konsumen utama lainnya untuk mengurangi harga global.

Departemen Energi AS pada Kamis (13/1/2022) mengatakan telah menjual 18 juta barel minyak mentah strategis. Rig minyak AS juga naik 11 menjadi 492 pada minggu ini, tertinggi sejak April 2020.

Tiongkok mencatat penurunan tahunan pertama impor minyak mentah dalam 2 dekade, meskipun impor diperkirakan akan pulih tahun ini.

Sumber: CNBC