Ingin Sukses Bisnis F&B, Ikuti Foodizz Kuliner Conference 2022

Sabtu, 15 Januari 2022 | 07:28 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Konferensi bisnis kuliner terbesar dan pertama di tahun 2022 bertajuk "Foodizz Kuliner Conference 2022, UMKM Kuliner Siap Scale" siap digelar secara daring pada 17 - 22 Januari 2022. Kegiatan ini akan menampilkan 24 pembicara ternama di bisnis kuliner.

Bagi yang ingin atau sudah berbisnis food and beverage (F&B), tentu kegiatan ini wajib diikuti. Hal tersebut guna menambah ilmu dan menggali berbagai insight penting tentang bisnis kuliner di tahun 2022.

Founder dan CEO Foodizz, Rex Marindo mengatakan, pertumbuhan industri kuliner atau industri olahan pangan di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa.

"Kita berharap industri kuliner akan terus tumbuh ke depannya karena kontribusi terhadap GDP dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia sangat besar, selain itu sektor kuliner adalah sektor yang memberikan kesempatan besar dan cepat untuk masyarakat bisa menjadi entrepreneur dalam waktu cepat," ujar Rex Marindo, Jumat (14/1/2022).

Menurutnya, gelaran Foodizz Kuliner Conference 2022, UMKM Kuliner Siap Scale itu akan berlangsung selama 6 hari dengan berbagai topik hangat dan penting di 2022. Hari pertama membahas fundamental bisnis kuliner, hari kedua data dan insight terupdate, hari ketiga marketing, brand and collaboration.

Di hari keempat membahas technology in F&B industry, hari kelima scale up and funding strategy, hari keenam atau terakhir membahas marketplace and manufacture.

Rex Marindo menyebutkan, 24 narasumber berpengalaman dalam industri kuliner dan ekosistemnya bakal mengisi gelaran Foodizz Kuliner Conference 2022. Di antaranyai Yuke Sri Rahayu (Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf), Budi Isman (Founder Biznis.id).

Kemudian, Danis Puntoadi (Co Founder & Chief Curriculum Officer Foodizz), Akhmad Saeful (Praktisi Consumer Goods & Board Of Curriculum Foodizz), Rex Marindo (Founder & CEO Foodizz), dan Stefanie Kurniadi (Co-Founder & COO Foodizz).

Selanjutnya, Elga Yulwardian (CEO Ivosights), Harland Firman Agus (CEO Eresto), Vincent Oktavian (Founder & CEO Aturkuliner), Hendra “Akoy” Noviyanto (Praktisi Bisnis Kuliner - Expansion & Mapping Strategic Expert) dan Hendy Setiono (Founder & CEO Baba Rafi Enterprise)

Kegiatan ini bersifat gtatis dan dapat diikuti oleh siapa saja dengan cara mendaftarkan di link http://foodizz.id/kulinerconference atau follow instagram Foodizz di @foodizz.id, atau join channel telegram Foodizz di: t.me/foodizz.id untuk mendapatkan informasinya lebih lanjut.

Sumber: BeritaSatu.com